Altın biriktirenler dikkat! Bakan Mehmet Şimşek duyurdu, artık şart getirildi

12 Aralık 2023 09:31 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 10:25

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma yatırımcıların gündeminde. Vatandaşlar altına yönelik yatırımlarına devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten yeni bir duyuru yapıldı. Bakanlık harekete geçti. Altın biriktirenler dikkat! Bakanlık artık altınlara bildirim şartı getirdi.

MERKEZ BANKASI DÜĞMEYE BASTI

Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma sürerken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) seçimlere kısa bir süre kala yeni bir karar aldı. Altın rezervlerini arttırmak isteyen Merkez Bankası, yeni kararını duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek düğmeye bastı.

ALTIN BİRİKTİRENLER DİKKAT!

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, dış ticaret verilerinde Türkiye genelinde cari açığın 8 ayda 58.5 milyar dolara gelmesinin en büyük nedeninin 22 milyar 776 milyon dolarlık kısmını işlenmemiş altın ithalatı olduğu belirtildi. 2023'ün bitmesine sayılı günler kala 34 yılın en yüksek seviyesine ulaşan altının yıl sonu itibariyle 30 milyar doları geçmesi bekleniyor.

Öte yandan daha önce Türkiye genelinde altın ithalatında bildirim şartı aranmıyordu. Bu durum sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti.

BİLDİRİM ŞARTI ARANACAK

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada bundan sonra altın ithalatlarında bildirim şartı aranacağı ifade edildi. Altında bildirim şartı aranmasının piyasaları nasıl etkileyeceği merak konusu aldı.

12 ARALIK 2023 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Alış:1.853,0

Satış:1.853,6

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Alış:2.966,8

Satış:3.041,0

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Alış:5.933,6

Satış:6.082,0

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Alış:11.867,3

Satış:12.126,9