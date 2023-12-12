Altından ekonomiye yılda 400 milyon dolar

12 Aralık 2023 05:39 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 05:43

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Madenlerin bölgesel kalkınmada rolü büyük. Sadece iş imkânı değil, aynı zamanda hayata geçirilen projelerle kadınların sosyal hayata katılmasına, çocukların eğitimine, çiftçilerin daha iyi imkânlara kavuşmasına çaba harcıyor. Türkiye’de de son yıllarda önemli projelere imza atılan madencilik sektörü, özellikle de altın madenciliğinin bölge ve ülke ekonomisine katkısı her yıl artıyor. 2000’lerin başında neredeyse sıfır olan altın üretimi, şu anda 40 ton civarında. Türkiye’deki önemli altın madenlerinin başında gelen Kayseri’nin Develi ilçesinde Öksüt Madeni’nin işletmecisi Centerra Gold’un Türkiye Ülke Müdürü David Bickford, altın madenlerinin bulundukları ülke ekonomilerine büyük katkısı olduğunu söyledi.

DÜNYA GENELİNDE 57,5 MİLYAR DOLAR

Dünya Altın Konseyinin kasım ayı başında 31 üye şirketinin 2021 yılındaki doğrudan mali katkısının büyüklüğünü ölçmeye yardımcı olmayı amaçlayan bir rapor açıkladığına dikkat çeken Bickford “Rapor, Dünya Altın Konseyi üyesi şirketlerin, ev sahibi ülke ekonomilerine 2021 yılı boyunca toplam 57,5 milyar dolarlık katkıda bulunduğunu gösterdi. Bunun 35,4 milyar doları ülke içi tedarikçilere yapılan ödemelerden, 11,7 milyar doları çalışanlara yapılan ödemelerden, 10 milyar doları hükûmetlere yapılan vergi ödemelerinden ve 450 milyon doları topluluklara yapılan ödemelerden oluşuyor” dedi. Bickford, aynı raporda Öksüt Madencilik gibi Türkiye’den de WGC’ye üye olan şirketler olduğunu belirterek “Rapora göre Türkiye’deki altın madenlerinin ülke ve bölge ekonomisine toplam katkısı 2021 yılında 410 milyon dolar seviyesinde” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN POTANSİYELİNE İNANIYORUZ

Türkiye’nin potansiyeline inandıklarını dile getiren Bickford, şunları kaydetti: Öksüt’te üretime 2020 yılında geçtik. Yapılan fizibilite çalışmalarına göre Öksüt Altın Madeni için 221 milyon ABD doları tutarında bir başlangıç sermayesi yatırımı yapıldı. 2020-2022 döneminde üç yılda 30 milyon dolarlık daha yatırım yaparak, toplam yatırımlarımız 250 milyon doları aştı. Önümüzdeki dönemde de 40 milyon dolarlık daha yeni yatırım planlıyoruz. Ayrıca, farklı bölgelerdeki arama çalışmaları için de yıllık ortalama 5 milyon dolarlık yatırım yapıyoruz.

1.200 KİŞİ İSTİHDAM EDİYOR

Develi’deki madende 35 ton rezervleri olduğunu belirten Bickford, Öksüt’te bu yıl 5,5 ile 6 ton arasında üretim yapmayı hedeflediklerini bildirdi. Bickford, Öksüt’ün Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından Türkiye’de finans desteği verilen ilk maden projesi olduğunun da altını çizdi. Bölgede istihdam sağlayan en önemli kuruluş olduklarına dikkat çeken Bickford “Şu anda yaklaşık 1.200 kişiye istihdam sağlıyoruz. Mevcut kadın çalışan oranımız ise yüzde 15” diye konuştu.

TÜRKİYE İLK 10'DA YER ALIYOR

Türkiye’nin maden potansiyeliyle ilgili uluslararası kuruluşların yayınlarında çarpıcı değerlendirmeler bulunuyor. Tetis mineral kuşağının Türkiye üzerinden Romanya ve Sırbistan’a (Türkiye / Karpat Kuşağı) uzanan bir bölümünün, keşfedilecek ilk on küresel sıcak noktadan biri olarak tanımlandığına dikkat çeken Bickford “Yirmi yıl önce bu alan, yaygın olarak tanınan bir mineral kuşağı değildi. Bu değişiklik, Türkiye’nin maden potansiyelinin artık küresel ölçekte ölçüldüğünün altını çiziyor” dedi.