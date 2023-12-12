Altın fiyatlarındaki yükseliş en çok onu etkiledi! 250-350 bin liraya alıcı bekliyor

12 Aralık 2023 10:59 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 10:59

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sene başında 1400 lira civarında seyreden, şu anda ise 2000 liraya dayanan gram altın, yatırımcıları cezbetmeye devam ediyor. Kenardaki parasını değerlendirmek isteyen vatandaşlar altın alımına yönlenirken, kuyumcular ise artışın devam edeceğini belirterek 2024 için bekledikleri rakamı açıkladılar. Öte yandan ise Trabzon hasır bileziğinin fiyatı, altın fiyatlarının artması ile birlikte adeta zirve yaptı, vatandaş yanına yaklaşamıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, dünyaca üne sahip coğrafi işaretli Trabzon hasır bileziğine eski talebin olmadığını söyledi. "Kuyumcu esnafı olarak 2023 düğün sezonuna hazırlıklarımızı son derece kuvvetli yapmıştık. Ancak özellikle Trabzon hasır bileziği konusunda beklediğimiz oranda satışlarımız gerçekleşmedi" diyen Yazıcı, yaklaşık 2 yıl öncesine kadar bir setin 110 bin TL civarlarında satılırken, bugün bu fiyatın 250-350 bin seviyelerine kadar yükseldiğini açıkladı.

"YATIRIMCI ASLA PANİK OLMASIN"

Yılbaşında gram altının 1400 TL seviyelerinde olduğunu, bugün ise 1950-2000'e kadar çıktığını söyleyen Yazıcı, "Dolayısıyla yatırımcı burada son derece kazanç elde etti. Bundan sonraki süreç 2024-2025 ve 2026 yıllarını değerlendirme yapınca her yıl hemen hemen yüzde 30 aşağıya düşmemekle beraber yüzde 60, kimi zaman yüzde yüze varacak şekilde yukarı doğru gidebilir. O bakımdan yatırımcı hiç panik, hiç endişe içinde olmasın. Gün içerisinde 10-20-30 TL rakamlar oluşabilir asla panik havasında olmasın, hala daha alım seviyesinde görülüyor. Bugünkü rakamlara bakılınca 1940 seviyesinde işlem görmektedir. Yatırımcı yine bu rakamlarda alabilir ancak uzun vadede beklemek suretiyle" ifadelerini kullandı.

"2024'TE GRAM ALTIN 2400'LERE TIRMANABİLİR"

Önümüzdeki yıl gram altın fiyatının 2400'lere tırmanacağını tahmin ettiklerini kaydeden Yazıcı, "2024 yılında rakam olarak 2300-2400 özellikle ONS bekliyorum. Doların da 30-35 bin bandında olabileceğini öngörüyorum. Önümüzde yerel seçimler var, 31 Mart seçimlerinden sonra büyüme oranına bakıldığında Türkiye’nin özellikle büyümede puan olarak biraz daha yukarıda olduğu göstermekte. Uluslararası kuruluşların yapmış olduğu değerlendirmeler bu yönde. Bundan sonraki süreci daha iyimser olabileceğini ama altının rakamsal TL bazında 2300-2400 olabileceğini öngörüyorum. 2023 yılında beklediğimiz rakamları alamadık" diye konuştu.

"TASARRUF AÇISINDAN ALTINDAN ŞAŞMAYIN"

Kuyumcular ise daha önce 120-180 bin TL civarında sattıkları Trabzon Hasır Bileziğinin fiyatının şu anda 250-350 bin TL aralığında seyrettiğini belirterek "2023 yılı yatırımcı açısından altın ön planda idi. Yine de altın ön planda. 2024 için altının 2500 bandında olması bekleniyor. Tavsiyemiz vatandaşımızın tasarruf açısından altından şaşmamasıdır, her zaman altın daha değerlidir" dedi.

120 BİNDEN 350 BİNE FIRLADI

Altının geçmişle mukayese edilmeyecek kadar pahalı olduğunu belirten kuyumcular, önceden bir takım hasır bileziği 120-150-180 bin bandında yaparken şimdi o hasır bilezikler 250-350 bin civarında olduğunu ifade ettiler. "Dolayısıyla vatandaşın alım gücü düştü, daha az tercih ediliyor" diyen esnaf, işlerinin her sene daha düştüğünü söyledi.