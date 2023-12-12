ABD enflasyonu piyasaları ters köşe etti! Dolar ve altın tepki veriyor

12 Aralık 2023 17:08 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 17:29

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Kasım’da bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 3,1’e gerileyerek, Ekim’deki yüzde 3,2’lik seviyenin altında kaldı. Çekirdek enflasyon hızlanırken, Fed'in yakın dönemde faiz indirimine gideceğine yönelik piyasa beklentileri zayıfladı.

Bloomberg anketine göre, piyasa beklentisi enflasyonun aylık bazda sabit, yıllık bazda ise yüzde 3,1 olması yönündeydi.

Gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek TÜFE, Kasım’da aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4 arttı. Bu, çekirdek enflasyonun Ekim’deki yüzde 0,2’lik aylık ve yüzde 4’lük yıllık artışın üzerine çıktığını gösteriyor.

DOLAR VE ALTIN TEPKİ VERİYOR

Verilerin ardından doların uluslararası piyasalardaki gücünü ölçen 'dolar endeksi', verinin ardından Şubat ayından bu yana görülen en yüksek seviyesi olan 104'ten 103,46'ya düştü. Dolar/TL ise karşısında değer kazanan dolar, şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 29,04 seviyesinde işlem görüyor.

Altın fiyatları ise, doların güçlenmesi ve Fed’in faiz artırım beklentilerinin artmasıyla baskı altında kaldı. ABD enflasyonu açıklanmadan önce bin 992 dolardan işlem gören Ons altın, kararın ardından bin 983 dolara kadar düştü. Ons altın şu anda bin 986 dolardan alıcı buluyor.

Gram altın ise, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1860 lira seviyesinde işlem görüyordu. Cuma günü altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,1 düşüşle 1867 liradan tamamladı. ABD enflasyonu verisinin ardından değer kaybeden gram, şu anda bin 853 TL'den işlem görüyor.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

ABD'de iş gücü piyasasından alınan karışık sinyaller, Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına yönelik tahminleri zorlaştırdı. Güçlü istihdam verilerinin, ilk etapta Fed'in şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentileri zayıflattığını aktaran analistler, buna karşın verilerin ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" senaryosunu destekler nitelikte olduğunu belirtti.

Dolar endeksi verinin ardından yüzde 0,56 düşüşle 103,46'ye geriledi. Dolar/TL 29,04 bandındaki seyrine devam ediyor. Fed'in politika faizinin yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin de büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Şimdi piyasalar, yarınki Fed toplantısından çıkacak kararı bekliyor. Fed'in varlık alımlarını azaltma programını hızlandırıp faiz artırımına daha erken başlayacağına yönelik beklentilerin ne kadar karşılanacağı merak konusu.