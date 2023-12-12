Dolar, Fed kararı öncesi rekor tazeledi: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

12 Aralık 2023 11:54 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 11:56

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dün 29,00 TL'yi gören dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,9808 TL seviyesinde işlem görüyordu. Yeni güne yükselişle başlayan parite, açılıştan kısa bir süre sonra 29,03 TL'ye ulaşarak rekor kırdı. Dolar, saat 11.39 itibarıyla yüzde 0,11 yükselişle 29,03 TL'den alıcı buluyor.

Öte yandan dolar/TL, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatlerde uluslararası piyasalarda 29,06 TL'ye kadar yükseldi. Uluslararası piyasalarda 4 Aralık'ta rekor kıran dolar 29,2476 TL'yi görmüştü.

Euro fiyatları da sığ piyasada 31,40 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,19 artışla 31,30 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 36,51 TL'de işlem görüyor. Avro Bölgesi'nde bu hafta açıklanacak ECB faiz kararının belirleyeci olması bekleniyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,21 oranında düşüşle 103,88 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0775 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25,08 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 38,56 seviyesinde bulunuyor.

İSLAM MEMİŞ ELİNDE DOLAR YATIRIMCILARINI UYARDI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise elinde dolar olanları uyardı. TV 100'deki köşe yazısında ünlü Finans Analisti şu değerlendirmeyi yaptı:

"2024 itibariyle Fed’in faiz artırımlarını sonlandıracak olması, bugünkü 103,05 dolar seviyesindeki dolar endeksini (dxy) 92 seviyesine kadar geri çekebilir. Yani, dolar uluslararası piyasalarda değer kaybedebilir. Dolar/TL değil, dolar endeksi! Yıl sonu 29,70, 2024 zirvesi 45 lira seviyeleri.

2024’ün ilk çeyreği 30-35 lira aralığında bir kur görebiliriz. “Dolar 45 lira olacaksa, neden elimde tutmayayım?” diye soran bir kişi PARİTE işlemini anlaması gerek. Doların 45 lira olacağı bir seviyede euronun 50 lira seviyesinin üzerinde olması kaçınılmaz olabilir.

Israrla dolar biriktirenler bunu alışkanlığından dolayı yapıyor. TCMB’nin 250 baz puan artırması bekleniyor. Aralık toplantısında da 250 baz puan faiz artırması bekleniyor. Bugün yüzde 35 olan faiz yüzde 40 olacak demek. Faiz, kur ve enflasyon ortak seviyede buluşabilir. Doları bir yatırım aracı olarak gören, biriktirmeye devam edenler, çok geç olmadan bir kez daha düşünmeli."

PİYASALAR ABD ENFLASYONUNU BEKLİYOR

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin güçlü kalmasıyla pozitif bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında. Ülkedeki makroekonomik veriler, ekonominin yumuşak iniş yapabileceğine ilişkin tahminleri destekliyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırabileceğini belirterek, piyasa beklentisinin enerji fiyatlarındaki düşüş nedeniyle enflasyonun aylık bazda değişim göstermeyeceği ve yıllık yüzde 3,1 olacağı yönünde olduğunu söyledi.