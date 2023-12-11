Şimşek ve Erkan'dan 2 trilyon dolarlık görüşme! Yatırım turunun yeni durağı belli oldu

11 Aralık 2023 13:05 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 13:06

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Körfez ülkeleri, Hindistan, ABD, İngiltere ve Fas'ta gerçekleştirdiği ekonomik temasların ardından yeni yatırımcı turuna çıkıyor. Yatırımcı buluşmaları kapsamında Bakan Şimşek, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını da yürüten İspanya'da kritik temasta bulunacak. Bakan Şimşek'e Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan eşlik edecek.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN 2 TRİLYON DOLARLIK TEMAS

Bakan Şimşek ve Erkan, 14-15 Aralık’ta gerçekleşecek yatırımcı toplantıları ve konferansına katılacak. Şimşek burada, toplam cirosu 600 milyar Euro’yu aşan 80’in üzerinde İspanya merkezli küresel şirketin üst düzey yöneticisiyle buluşacak. Şimşek, Erkan’ın da bulunacağı görüşmelerde 2 trilyon doları yöneten 30’un üzerinde banka ve fon yöneticisiyle de bir araya gelecek.

Bakan Şimşek'in ziyaretinde Türk-İspanyol şirketlerinin üçüncü ülkelerde işbirliği yapmasına iletişim konularda ele alınacak ve buna göre her 2 ülke şirketlerinin güçlü olduğu pazardaki fırsatlar da değerlendirilecek.

İspanya Ekonomi, Ticaret ve İşletmeden Sorumlu Birinci Başbakan Yardımcısı ve Bakanı Nadia Calvino Santamaria ile görüşecek olan Şimşek, İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos ile de bir araya gelecek.

AB İLE TÜRKİYE ARASINDA GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ

Öte yandan Bakan Şimşek, “Türkiye ve AB ile birlikte daha güçlü, Türkiye'yi AB’ye sağlam şekilde yeniden bağlamak istiyoruz” dedi. Şimşek, Türkiye'yle Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi çağrısında da bulunmuştu.