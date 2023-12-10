Mehmet Şimşek ‘Yenilenmesi lazım’ diyerek duyurdu: Sadece TOGG'a onay veriyoruz!

10 Aralık 2023 09:46 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 09:47

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ekonomiye dair atılan adımlarla ilgili önemli bilgiler aktaran Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, kurumların tasarruf önlemlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK’TEN TASARRUF ÇAĞRISI

Hem kamu kurumlarının hem de vatandaşlarımızı tasarrufa çağıran Bakan Şimşek, "Vatandaşımız kamuda tasarruf da bekliyor. Bu konuda yoğun çaba içindeyiz." diyen Şimşek, "Bizim bakanlığımızda yurt dışı gezilerini yoğun şekilde inceliyoruz, gerekli mi, bir kişi gitse olur mu? Bu konularda da hassasiyet gösteriyoruz. En büyük tasarruf üretken alanlara kaynakların kanalize edilmesidir." dedi.

SADECE TOGG’A ONAY VERİYORUZ!

Kamu kurumlarında kullanılan araçlar ile ilgili de önemli bilgiler aktaran Mehmet Şimşek "Kurumların planlanmış taşıt talepleri var. Örneğin 'taşıtım eski, yenilenmesi lazım' diye talepler geliyor. Onay verirken 'sadece yerli ve milli olan, kullanımı ucuz olan elektrikli TOGG'u alabilirsin' diyoruz, ikincisi mevcudu satacaksın diyoruz. Muhtemelen mevcut daha pahalıdır, dizel ya da benzinlidir, gideri yüksektir. Bu konularda hassasız." açıklamasında bulundu.

TOGG’UN ÖZELLİKLERİ NELER?

Araç, 160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olmuş olacak. Ayrıca arkadan itişli T10X’in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunulurken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP) olarak biliniyor.

TOGG T10X, hızlı şarj ile 28 dakikadan daha kısa sürede %20’den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabilecek. Araçta 7 adet hava yastığı standart biçimde sunulacak ve bunlar dışında T10X'da ileri seviye sürüş asistan sistemleri de güvenli sürüşe yardımcı olmuş olacak.

Trafik işareti algılama sistemiyle beraber çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi ve şeritten ayrılma ikazıyla beraber 2. seviye otonom sürüş de sunulan teknolojik özelliklerden bazıları olarak biliniyor. Araçta 'yoğun trafik pilotu' asistan özelliği de bulunacak. Bu özellikle ile araç, 15km/saat hıza kadar olan yoğun trafikte kullanıcının ellerini direksiyondan ayırarak ilerlemesine imkan vermiş olacak.