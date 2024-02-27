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    • Haberler > Magazin > Para sayarak silah paylaşımı yapan fenomene gözaltı! Evinden çıkanlar darphaneyi aratmadı

    Para sayarak silah paylaşımı yapan fenomene gözaltı! Evinden çıkanlar darphaneyi aratmadı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Fenomen, Gözaltı, Operasyon, Haber

    Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Sosyal medyada lüks bir araç üzerinde sahte para sayarak silah paylaşımı yapan fenomen Aleyna Dalveren, Maltepe'de gözaltına alındı. Şüpheli şahsın ev ve iş yerlerine yapılan baskında farklı birimden paralar ve para sayma makinesi ortaya çıktı. Dalveren'in, Dilan Polat ve diğer fenomenlerle de bağlantısı olduğu öğrenildi.

    Sosyal medyada bir kadının lüks otomobilin üzerinde dolar saçtığı görüntüler dikkat çekmişti. Belindeki silahı aracın üzerine koyup dans eden şahsın görüntüleri hızla yayılmıştı. Tepki çeken video sonrası fenomen olduğu öğrenilen Aleyna Dalveren gözaltına alındı.

    Para sayarak silah paylaşımı yapan fenomene gözaltı! Evinden çıkanlar darphaneyi aratmadı - 1. Resim

    EVİ VE İŞ YERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren isimli kadının lüks bir araç üzerinde sahte para ve silah paylaşımı yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli şahsın yakalanması için harekete geçildi. Şüphelinin Maltepe'deki evi ile aracı ve 2 işyerine dün operasyon düzenlendi. 

    EVİNDEN NELER ÇIKTI NELER...

    Operasyonda Aleyna Dalveren isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise bin 200 dolar, 250 euro, 50 manat, 50 Ukrayna parası, sahte olabileceği değerlendirilen 3 bin dolar ve 50 euro para, 1 adet para sayma makinesi, 1 adet sahte emniyet araç giriş kartı, 1 adet kelepçe, 2 adet sahte olabileceği değerlendirilen plaka, 2 adet dijital materyal ele geçirildi. 

    Para sayarak silah paylaşımı yapan fenomene gözaltı! Evinden çıkanlar darphaneyi aratmadı - 3. Resim

    DİKKAT ÇEKEN DİLAN POLAT DETAYI

    Ayrıca Aleyna Dalveren'in, Dilan Polat isimli şahsın dosyasındaki diğer fenomenlerle iletişim halinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs hakkındaki işlemlere devam edildiği belirtildi.

    Para sayarak silah paylaşımı yapan fenomene gözaltı! Evinden çıkanlar darphaneyi aratmadı - 4. Resim

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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