Kızılcık Şerbeti’ne veda etmişti! Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen’in sağlıyla ilgili acı detay

Geçirdiği beyin kanaması sonrası iki ciddi ameliyat olan ve Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmak zorunda kalan Settar Tanrıöğen’in sağlık durumuyla ilgili üzen bir detay ortaya çıktı. Tanrıöğen’in geçici hafıza kaybı yaşadığı, diziyle ilgili birçok şeyi unuttuğu ve bazı isimleri de hatırlamadığı öğrenildi.

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’inde rol alan Settar Tanrıöğen, 26 Ocak’ta beyin kanaması geçirdi. Beyin damarlarında oluşan anevrizmanın (baloncuk) patlaması sonucu beyin zarında kanama tespit edilen oyuncu iki kez ameliyat oldu. İyileşme süreci yavaş ilerleyen Tanrıöğen’in sağlık durumu merak edilirken, sevenlerini üzen acı bir detay ortaya çıktı.

DİZİYLE İLGİLİ BİRÇOK DETAYI HATIRLAMIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Settar Tanrıöğen’in geçirdiği beyin kanaması sonrası zaman zaman geçici hafıza kaybı yaşadığı, diziyle ilgili birçok detayı ve isimleri unuttuğu öğrenildi.

ABDULLAH KARAKTERİ AHMET MÜMTAZ TAYLAN’A EMANET

Öte yandan dün Kızılcık Şerbeti’nin yapım şirketi Gold Film tarafından yapılan açıklamada, Settar Tanrıöğen’in üstlendiği Abdullah (Apo) karakterini bundan sonra Ahmet Mümtaz Taylan’ın oynayacağı duyuruldu. Tanrıöğen’in sağlık sorunları nedeniyle gerçekleşen oyuncu değişikliğiyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kamuoyunun Dikkatine, Yapımını Gold Film’in üstlendiği, Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren değerli oyuncumuz Settar Tanrıöğen’in geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavisi hastanede devam etmektedir. Show TV olarak tedavi sürecini yakından takip ettiğimiz oyuncumuzun, nekahat döneminin bir süre daha devam etmesi gerektiğini doktorlarından öğrenmiş bulunmaktayız. Show TV ve Gold Film olarak Settar Tanrıöğen’e dizimize kattığı değerden dolayı teşekkür eder, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. “Dizinin bu hafta yayınlanacak 53. Bölümünden itibaren Abdullah Ünal karakterini bir diğer değerli oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan devralacaktır… Saygılarımızla…”