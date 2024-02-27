Beyaz Show’un yeniden başlayacağı tarih netleşti! Beyazıt Öztürk açıkladı

Uzun süredir ekranlara dönmesi beklenen Beyaz Show’un yeniden başlayacağı tarih belli oldu. Ünlü komedyen Beyazıt Öztürk, programın Nisan ayında ekrana geleceğini açıkladı.

Televizyoncu Acun Ilıcalı, katıldığı bir programda Beyaz Show’un yeniden başlayacağını müjdelemişti. Beyazıt Öztürk ise “Öyle bir niyetimiz var başlamak gibi ama tarihi ve içeriğiyle ilgili çok iyi bir şey yapmak istiyoruz” demişti. Konuyla ilgili ünlü komedyenden yeni bir açıklama geldi.

YENİ PROGRAMIN İÇERİĞİYLE İLGİLİ KONUŞMUŞTU

2000'li yıllara damga vuran ve ekran klasiği haline gelen Beyaz Show yeniden başlıyor. Aylardır konuşulmaya devam eden programla ilgili net tarih belli oldu. Daha önce programın içeriğiyle ilgili detayları paylaşan Beyazıt Öztürk, “Öyle bir niyetimiz var başlamak gibi ama tarihi ve içeriğiyle ilgili çok iyi bir şey yapmak istiyoruz. Çünkü 5 sene önce bıraktığımız yer çok güzeldi. İnsanların aklında da keyifli ve güzel kaldı. Onun için programın içini yeniden doldurup aynı şeyi yapmayıp, içine yeni farklı şeyler koyup daha güzel şeyler yapalım ki insanlar ‘yine mi aynı şey’ demesinler. İçi dolu olsun, güzel olsun istiyoruz. Televizyonlarda izlenecek şeylerin sayısı gittikçe azalmaya da başlıyor. Yaptığımız işlerin de ne kadar değerli olduğunu biliyoruz insanlar için. O yüzden biz de izleyiciye saygı gösterip en değerlisini vermek için bekliyoruz” demişti.

NİSAN AYINI İŞARET ETTİ

Konuyla ilgili komedyen Beyazıt Öztürk yeni bir açıklama yaptı. Aramızda Kalmasın’ın haberine göre, ne zaman yayınlanacağı merakla beklenen Beyaz Show ile ilgili Beyazıt Öztürk'ten açıklama geldi. 22 yıl sunduğu programa yoğun talep üzerine yeniden başlamak için gün sayan komedyen “Çok yakın, Nisan'da başlıyoruz” dedi.