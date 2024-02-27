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    • Haberler > Magazin > Beyaz Show’un yeniden başlayacağı tarih netleşti! Beyazıt Öztürk açıkladı

    Beyaz Show’un yeniden başlayacağı tarih netleşti! Beyazıt Öztürk açıkladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Beyaz Show’un yeniden başlayacağı tarih netleşti! Beyazıt Öztürk açıkladı
    Beyazıt Öztürk, Beyaz Show, Program, Acun Ilıcalı, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Uzun süredir ekranlara dönmesi beklenen Beyaz Show’un yeniden başlayacağı tarih belli oldu. Ünlü komedyen Beyazıt Öztürk, programın Nisan ayında ekrana geleceğini açıkladı.

    Televizyoncu Acun Ilıcalı, katıldığı bir programda Beyaz Show’un yeniden başlayacağını müjdelemişti. Beyazıt Öztürk ise “Öyle bir niyetimiz var başlamak gibi ama tarihi ve içeriğiyle ilgili çok iyi bir şey yapmak istiyoruz” demişti. Konuyla ilgili ünlü komedyenden yeni bir açıklama geldi. 

    Beyaz Show’un yeniden başlayacağı tarih netleşti! Beyazıt Öztürk açıkladı - 1. Resim

    YENİ PROGRAMIN İÇERİĞİYLE İLGİLİ KONUŞMUŞTU

    2000'li yıllara damga vuran ve ekran klasiği haline gelen Beyaz Show yeniden başlıyor. Aylardır konuşulmaya devam eden programla ilgili net tarih belli oldu. Daha önce programın içeriğiyle ilgili detayları paylaşan Beyazıt Öztürk, “Öyle bir niyetimiz var başlamak gibi ama tarihi ve içeriğiyle ilgili çok iyi bir şey yapmak istiyoruz. Çünkü 5 sene önce bıraktığımız yer çok güzeldi. İnsanların aklında da keyifli ve güzel kaldı. Onun için programın içini yeniden doldurup aynı şeyi yapmayıp, içine yeni farklı şeyler koyup daha güzel şeyler yapalım ki insanlar ‘yine mi aynı şey’ demesinler. İçi dolu olsun, güzel olsun istiyoruz. Televizyonlarda izlenecek şeylerin sayısı gittikçe azalmaya da başlıyor. Yaptığımız işlerin de ne kadar değerli olduğunu biliyoruz insanlar için. O yüzden biz de izleyiciye saygı gösterip en değerlisini vermek için bekliyoruz” demişti. 

    NİSAN AYINI İŞARET ETTİ

    Konuyla ilgili komedyen Beyazıt Öztürk yeni bir açıklama yaptı. Aramızda Kalmasın’ın haberine göre, ne zaman yayınlanacağı merakla beklenen Beyaz Show ile ilgili Beyazıt Öztürk'ten açıklama geldi. 22 yıl sunduğu programa yoğun talep üzerine yeniden başlamak için gün sayan komedyen “Çok yakın, Nisan'da başlıyoruz” dedi.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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