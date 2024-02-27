Yalı Çapkını setinde korkunç kaza! Apar topar ameliyata alındı

Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını’nın setinden feci bir kaza haberi geldi. Çekimlerin ardından işini bitirip yalı dışına çıkan bir set çalışanı trafik kazası geçirdi. Ağır şekilde yaralanan çalışan için tüp ekip seferber oldu.

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, Şerif Sezer, Buçe Buse Kahraman gibi oyuncuların yer aldığı Star TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Yalı Çapkını kötü bir haberle gündeme geldi. Dizi setinde çalışan bir kişi feci şekilde kaza geçirdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Yalı Çapkını’nda ‘focus puller (odaklayıcı)’ olarak görev yapan Fethi Savaş Altınpulluk çekimlerin yapıldığı Beylerbeyi'ndeki Sakıp Sabancı Yalısı’nın önünde feci bir trafik kazası geçirdi.

HIZLA GELEN MOTOSİKLETLİ ÇARPTI

Korkunç haberle sarsılan Yalı Çapkını ekibi büyük üzüntü yaşadı. Cumartesi günü saat 23.00 sıralarında meydana gelen kaza setin bitiş saatinde meydana geldi. Dizide focus puller olarak görev yapan Fethi Savaş Altınpulluk, işini bitirip yalıdan çıktı ve kendi aracına doğru gitmek üzere karşıdan karşıya geçerken bir anda sağ şeritten hızla gelen motosikletlinin çarpmasıyla ağır şekilde yaralandı. Arından hastaneye kaldırılan Altınpulluk, acil şekilde ameliyata alındı.

DURUMU AĞIR

Beyin ameliyatı geçiren çalışanları için Yalı Çapkını’nın yapım şirketi OGM Pictures seferber oldu. Fethi Savaş Altınpulluk’un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Dizi ekibini büyük üzüntüye boğan kaza sonrası Sinema Sendikası gerekli yasal süreci takip edeceklerini açıkladı.