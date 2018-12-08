Edinilen bilgiye göre, Konya, Van, Ankara ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, Ö.Y, B.G, H.K. ile K.C. hakkında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkartıldı.
HÜCRE EVİNDE YAKALANDILAR
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, şüphelileri gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 3 ayrı adresteki hücre evinde yakaladı. Gözaltına alınan kişilerin adreslerinden yapılan aramada ise, cep telefonu, 41 bin lira değerinde döviz, peruk, takma sakal ve sahte nüfus cüzdanları ele geçirildi.
YAKALANMAMAK İÇİN PERUK VE TAKMA BIYIKLA GEZMİŞLER
Öte yandan polise yakalanmamak için uzun süredir kent merkezinde peruk ve takma bıyıkla gezdikleri, operasyon sırasında örgütsel malzemeleri yok etmeye çalıştıkları belirtilen şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.
Eskişehir'de terör örgütü üyelerine hücre evinde baskın
Eskişehir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli hücre evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya, Van, Ankara ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, Ö.Y, B.G, H.K. ile K.C. hakkında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkartıldı.
Kaynak: İHA
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