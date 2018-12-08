Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Konya, Van, Ankara ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, Ö.Y, B.G, H.K. ile K.C. hakkında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkartıldı.



HÜCRE EVİNDE YAKALANDILAR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, şüphelileri gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 3 ayrı adresteki hücre evinde yakaladı. Gözaltına alınan kişilerin adreslerinden yapılan aramada ise, cep telefonu, 41 bin lira değerinde döviz, peruk, takma sakal ve sahte nüfus cüzdanları ele geçirildi.



YAKALANMAMAK İÇİN PERUK VE TAKMA BIYIKLA GEZMİŞLER

Öte yandan polise yakalanmamak için uzun süredir kent merkezinde peruk ve takma bıyıkla gezdikleri, operasyon sırasında örgütsel malzemeleri yok etmeye çalıştıkları belirtilen şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.