Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı’nın ardından Suriye topraklarındaki üçüncü harekât başlatıyor... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat’ın doğusundaki YPG/PYD hedeflerine yönelik harekâtın birkaç gün içerisinde başlayacağını söyledi. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Türk Savunma Sanayii Zirvesi’nde ABD’ye tepki gösteren Erdoğan şunları söyledi:



GÖRÜŞ AYRILIĞI YAŞIYORUZ

Güneyimizde terör koridorunu inşa etmenin gayreti içindeler. Biz bunlar teröristtir diyoruz. Başta ABD stratejik ortaklarımız bunlar terörist değildir diyor. Bunlar PKK’nın yan kollarıdır. Siz bizimle neden hareket etmiyorsunuz da onlarla hareket ediyorsunuz? Güçlü bir orduya sahibiz, hepsi kabul ediyor. Ne zaman Suriye’de sahaya indik işin gidişatı değişti. Yıllarca DEAŞ diyerek Suriye’nin altını üstüne getirenlerin balonunu Fırat Kalkanı ile patlattık. İdlib’de büyük bir insani krizin önüne Rusya ile birlikte geçtik. Sıra, Fırat’ın doğusundaki terör öbeklerini dağıtma kararımızı hayata geçirmeye geldi. 20 bin tıra aşkın teröristlere silah gönderildi. Bunun yanında araç-gereç gönderildi. Söylüyoruz, böyle bir şey yok diyorlar. Türkiye bir göçebe devleti değil, modern bir devlet bunu bilmeniz lazım. Bu konuda ABD ile derin görüş ayrılığı yaşadığımız herkesin bildiği bir gerçektir.



KİMİ UYUTUYORSUNUZ

Son olarak 30 bin teröristi bölgede eğitme adımlarını atmaya başladılar. Ne yaptığınızın farkında mısınız? Bölücü terör örgütü ile olan ilişkilerini her geçen gün daha da ileriye taşıdılar hatta birlikte bayrak, tabii onların paçavralarını, sallıyorlar. Kimi uyutuyorsunuz. Türkiye’nin meşru müdafaa veya müdahale hakkına karşı ABD askerleri teröristlerin arasına yerleştirildi. Bize PYD’ye verilen desteğin geri çekileceği ifade edildi. Neticeye baktığımızda PYD’ye verilen desteğin 20 bin tırı aştığını görüyoruz.

BİZ ÇIKARACAĞIZ!

Fırat’ın doğusu ile ilgili ikazlarımızı yaparken aynı zamanda hazırlıklarımızı da tamamladık. Fırat’ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekâtımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz. Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıdır. Menbiç yüzde 80-85’i ile tamamen Araplara ait olduğu hâlde şu anda orada terör örgütleri bulunuyor ve dürüst davranmıyorlar, oradaki teröristleri oradan hâlâ çıkarmıyorlar. O zaman biz çıkaracağız, iş başa düştü. Her şeye rağmen Amerika’yı, doğru zeminlerde buluşabilmemiz şartıyla gelecekte de birlikte yol yürüyebileceğimiz stratejik müttefikimiz olarak görüyoruz

İşte göklerin Beyi GÖKBEY

Cumhurbaşkanı Erdoğan prototip testleri devam eden T625 Genel Maksat Helikopterinin ismini açıkladı. Erdoğan yapılan istişareler sonucunda helikopterinin adının ‘’Gökbey’’ olarak belirlendiğini söyledi. Helikopter, en zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilen, milli imkân ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanıp ve üretiliyor.

Kötü komşu ev sahibi yaptı

Erdoğan, savunma sanayiinin önemini vurgularken de şunları kaydetti: Terörle mücadelede hedeflere varabiliyorsak bunun nedeni lojistik desteğin sürekliliğidir. Batı bize hep ‘kongre izin vermiyor’ dedi. Başkalarına veriyor, Türkiye’ye gelince vermiyor. Bunu Kıbrıs’ta yaşadık. Kıbrıs’tan sonra ASELSAN’ı kazandık. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Artık ihracata başladık. Bundan sonra daha da iyi olacak. Türkiye maddi imkânları sınırlı olmasına rağmen savunma sanayii sayesinde söz sahibi ülkeler arasında yer alıyor. Silahlı silahsız insanlı insansız tüm hava araçlarımız konusunda önemli mesafeler kaydettik. Biz geleceğe yatırım yapıyoruz. Savunma sanayi alanındaki vizyonumuzun sözde kalmayıp icraata dökülmesi için proje bedeli 60 milyar doları bulan 650 kalem işi takip ediyoruz.