Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi Beştepe'nin ana giriş kapısında karşıladı.Erdoğan ve Ruhani'nin, tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı, 21 pare top atışı yapıldı.Ruhani, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Ruhani, merdivenlerde Türkiye ve İran bayrakları önünde poz verdi.Cumhurbaşkanı ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani, baş başa görüşmelerinin ardından Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı'na başkanlık etti.Beştepe'de gerçekleşen toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısı öncesinde, Erdoğan ve Ruhani'nin huzurunda, iki ülke arasında varılan mutabakatlar imza altına alındı.İki ülke arasında, sağlık ve tıp alanında işbirliği anlaşması ile medya ve iletişim alanlarında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

İKİ LİDERDEN ORTAK BASIN TOPLANTISI

İmza töreninden sonra Erdoğan ve Ruhani ortak basın toplantısı düzenledi.

ERDOĞAN: AMERİKA'NIN ANLAŞMADAN ÇEKİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUZ

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Karşılıklı üst düzey ziyaretlerimizde yakaladığımız ivmeyi her iki ülkenin de menfaatlerine hizmet edecek sonuç alıcı adımlar olarak düşünüyorum. İkili ticaret hacmimiz 2017'de yaklaşık 11 milyar dolar 2018 yılı ekim ayı itibariyle ne yazık ki 8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. 30 milyar dolar hedefine ulaşmak için çok daha çalışmamız gerektiğine inanıyorum.

İki ülke arasında sınır güvenliği konusunda teknik ve siyasi düzeyde iyi bir işbirliği söz konusudur. Ülkemizin ve bölgemizin istikrarını ve güvenliğini hedef alan hiçbir oluşuma müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz. Bu konuda İran'la işbirliğimizi artırarak sürdürmek ve karşılaştığımız ortak hedefleri bertaraf etmek noktasında irademiz tamdır. Bölgemizde yaşanan çatışmaların sona erdirilmesi, barış ortamının tesisi için Türkiye ve İran'ın birlikte atabileceği çok adımlar vardır. Bu işbirliğinin sonuçlarını Astana sürecinde başlatmış bulunuyoruz. Türkiye olarak kapsamlı ortak eylem planı tüm tarafların anlaşmaya sadık kalmalarıyla planın devamının uluslararası barış ve güvenliği hizmet edeceğine inanıyoruz. Amerika'nın anlaşmadan çekilmesini doğru bulmuyoruz. Amerika'nın İran'a yaptırım kararının bölge güvenliği ve istikrarını tehlikeye attığını, bunları desteklemediğimizi bir kez daha vurguluyorum. İran'a yönelik haksız bulduğumuz baskıların yoğunlaştığı bu dönemde, kardeş İran halkının yanında durmaya devam edeceğiz."

RUHANİ: SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASI KONUSUNDA TÜRKİYE İLE HEMFİKİRİZ

Ruhani ise özetle şu ifadeleri kullandı:

''İki ülke arasındaki ekonomi ve ticaret işbirliğinin gelişmesi için önümüzdeki engellerin kaldırılması için önemli bir toplantı yaptık. İşbirliği konularını, bölgesel konuları ele aldık. Olumlu konular konuştuk beraber. Samimi ilişkilerimizi hiçbir güç bozamaz.

Sayın Erdoğan'a ve Türkiye hükümetine teşekkür etmek gerekiyor. ABD'nin uyguladığı tek taraflı ambargolar karşısında kesin ve açık tutumları için teşekkür ediyorum. Hiçbir üçüncü ülke komşuluk ilişkilerimizi bozamaz. Dünyada birkaç ülke ABD'nin düşüncesine katıldılar. Uluslararası hukuku ayaklar altına altılar. Zorbalık dönemi dünyada bitmiştir diye inanıyoruz. İki ülkenin ticari ilşikilerinin önündeki engellerinin kaldırılması için görüştük. Problem olan bütün alanlarda onların giderilmesi için karar aldık.

Bazı şirketlerin yaşadığı sorunlar vardı. İki taraf karar aldık, yardımcı olalım. Özel şirketler güvenerek çalışsın. Bölge konuları ile ilgili çok güzel görüşmelerimiz oldu. Astana sürecinde İran, Türkiye ve Rusya beraber yakın işbirliğini devam ettirelim diye karar verdik. Gelecek zirve Rusya'da olacak, mutabakata vardık. Suriye bizim için çok önemli. Suriye kaderinin sadece Suriye halkı tarafından belirlenmesi lazım. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda Türkiye ile hemfikiriz. Barış ve istikrarın sağlanması için işbirliğini sürdüreceğiz.''