UKOME'nin yeni düzenlemesine göre, kamyonet, minibüs, panelvan tipi 2. sınıf araçlar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanabilecek.
İBB açıkladı, FSM kamyonet ve minibüslere açıldı
02.01.2019 - 11:56 | Son Güncelleme: 02.01.2019 - 12:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İBB, yeni düzenlemeyle artık kamyonet, minibüs, panelvan tipi 2. sınıf araçlar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanabilecek.
Etiketler : fsm,haberler,araba,kamyoner,panelvan,
596276 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/596276.aspx
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