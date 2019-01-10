Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak.

Parçalı çok bulutlu, genelinin aralıklı yağmur ve sağanak şeklinde geçeceği tahmin edilen bölgede yağışların, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması öngörülüyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden fırtına (60-80 km/s) şeklinde esmesi beklenen bölgede, kuvvetli yağış, rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatları, Beşiktaş-Adalar seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini bildirdi. Şehit Hatları'nın iptal seferleri, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan duyuruldu. Açıklamada, saat 12.00, 15.30 ve 18.00 Adalar-Beşiktaş ve saat 11.00, 15.15 ve 18.15 Beşiktaş-Adalar seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

ÇANAKKALE'DE DE FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, bugünkü tüm tarifeli feribot seferleri, lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi. Kuzey Ege Denizi'nde devam eden lodos fırtınası, Çanakkale'de adalara deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamada, Gökçeada-Kabatepe, Bozcaada-Geyikli arasında yapılması gereken tarifeli tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Çanakkale Boğaz hattındaki, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferleri ise normal olarak devam ediyor.

