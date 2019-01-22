Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter A Haber'de yaptığı açıklamada; "Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı çalışmanın sonuçlarını bekliyoruz. En kısa sürede müjde verileceğini düşünüyorum. Uzman çavuşşların kadroya alınması bütçeye ek bir yük getirmeyecek." dedi.