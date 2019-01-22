MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter A Haber'de yaptığı açıklamada; "Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı çalışmanın sonuçlarını bekliyoruz. En kısa sürede müjde verileceğini düşünüyorum. Uzman çavuşşların kadroya alınması bütçeye ek bir yük getirmeyecek." dedi.
Uzman çavuşlara kadro müjdesi
22.01.2019 - 19:11 | Son Güncelleme: 22.01.2019 - 19:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı uzman çavuşların kadroya alınması için başlattığı çalışmada sona gelindi.
Etiketler : Uzman çavuş,
599667 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/599667.aspx
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