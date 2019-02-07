Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, NTV'ye katıldığı canlı yayında ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Sebze-meyve fiyatlarındaki artışına ilişkin Bakan Albayrak "Özellikle Ocak ayı enflasyonu da açıklandıktan sonra marjinal bir durumla karşı karşıya kaldık. Ocak ayında gıdada sebze ve meyvede bir sıçrayışla karşılaştık. İnceledik ve baktık ki Antalya'da hortum olmuş bu sebepten dolayı ürünlerin fiyatında artış olmuş. Bakınca normal görünüyor fakat bir de baktık seraların binde iki gibi oranında zarar olmuş. Antalya'da toplam üretimin küçük bir kısmı zarar gördü. Yüzde 6,5'luk fahiş bir fiyat artışı olmuş." dedi.

Bakan Albayrak, önümüzdeki hafta başlayacak olan belediyelerin sebze-meyve satışına ilişkin ise "Devlet olarak biz büyükşehirlerimiz başta olmak üzere bu fiyat artışlarını engellemek için önümüzdeki hafta İstanbul'da 50 Ankara'da, 30'dan fazla noktada başlamak üzere süreci başlatacağız.Bu adımı hızlı bir şekilde atıyoruz, atacağız. Taşıma zincirinden dolayı maliyet yüzde 30 artıyor." ifadelerini kullandı.

SERACILIKTA YENİ DÖNEM



Seracılık için yeni modelin hayata geçirileceğini söyleyen Albayrak, şöyle devam etti:

"Seravcılıkta bir yerine 10 birim üretilebilecek finans modeli olacak. Seracılarımıza uzun maliyetli finansman desteği sağlayacağız. Gıda komitesi çalışmalarını çok yakında bitirecek. çok yakında bu sorunu gündemden çıkaracağız."