Şarkıcı Puff Diddy'nin kız arkadaşına saldırdığı görüntüler ortaya çıktı! Dehşet anları kamerada

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: CNN 18 Mayıs 2024 10:25 - Güncelleme: 18 Mayıs 2024 10:45 - Güncelleme:

Şiddet, Haber

Magazin Haberleri / CNN

ABD’li rap şarkıcısı Puffy Daddy hakkında skandallar bitmiyor. Daha önce adı cinsel taciz suçlamalarıyla anılan ismin eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı ve tekme tokat dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Şarkıcının sevgilisini önce otel koridorunda kovaladığı daha sonra ise yerlerde sürüklediği anlar kameralara anbean yansıdı. Öte yandan Puffy Daddy’nin bu kayıtları ortadan kaldırmak için otele 50 bin dolar teklif ettiği öne sürüldü.