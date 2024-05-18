Şarkıcı Puff Diddy'nin kız arkadaşına saldırdığı görüntüler ortaya çıktı! Dehşet anları kamerada
Magazin Haberleri / CNN
ABD’li rap şarkıcısı Puffy Daddy hakkında skandallar bitmiyor. Daha önce adı cinsel taciz suçlamalarıyla anılan ismin eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı ve tekme tokat dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Şarkıcının sevgilisini önce otel koridorunda kovaladığı daha sonra ise yerlerde sürüklediği anlar kameralara anbean yansıdı. Öte yandan Puffy Daddy’nin bu kayıtları ortadan kaldırmak için otele 50 bin dolar teklif ettiği öne sürüldü.
Puff Daddy, P. Diddy, Puffy isimleriyle bilinen ünlü rapçi Sean John Combs’un 2016 yılında o dönemki kız arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı. Gündem olan videoda şarkıcının beline sardığı havluyla otel odasından bir anda çıkıp sevgilisi Cassie Ventura’yı koridorda kovaladığı görülüyor.
ÖNCE TEKMELİYOR SONRA SÜRÜKLÜYOR
5 Mart 2016’da çekilen ve CNN’in ortaya çıkardığı görüntülerde Cassie Ventura, otel koridorunda asansöre doğru yürüyor.
Belinde havlu tutan Combs, sevgilisinin peşinden koşup onu yakalıyor, ardından tekmeleyerek yerlerde sürüklüyor.
Daha sonra genç kadını yine sürükleyerek odaya götürmeye çalışıyor.
Cassie Ventura, tecavüz ve kendisine fiziksel şiddet uyguladığı iddiasıyla Combs’a dava açmıştı. Çiftin birlikte çekilen karelerinde
Ventura’nın kol ve bacaklarındaki morluklar dikkat çekmişti.
GÖRÜNTÜLERİN ÖRTBAS EDİLMESİ İÇİN 50 BİN DOLAR ÖDEMİŞ
Öte yandan Combs, CNN'in yakın zamanda yayınladığı güvenlik kamerası görüntülerini örtbas etmek istedi. Şarkıcı, skandal görüntülerin yayılmasını önlemek için satın almak adına harekete geçti ve bunun için 50.000 dolar teklif ettiği öne sürüldü.
Kaynak: CNN