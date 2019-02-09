Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kartal’da çöken Yeşilyurt Apartmanı faciasında ölü sayısı artıyor. İki gündür olay yerinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Şu ana kadar 16 vatandaşımız hayatını kaybetti. 14 kişiyi de sağ çıkardık. 10 kayıp var. 13 yaralının 7’si yoğun bakımda. Herkes şunu bilmelidir ki olayın sorumlusu cezasını bulacaktır” dedi.

“EVET, CEZA VERİLMEDİ”

CHP’li Kartal Belediye Başkan Yardımcısı olan Hüsnü Yeşilyurt’un ailesi tarafından yapılan bina “Zemin +5 kat” diye ruhsatlandırıldı. Sahipleri, 1999 Marmara depreminde hasar alan binayı güçlendirdi. Yandaki hasarlı binaların yıkılması kararlaştırıldı. Ancak Yeşilyurt Apartmanı’na “sağlam” raporu verilerek dokunulmadı. İşin garibi zamanla kat sayısı 8’e, daire sayısı 14’e yükseldi. 43 kişinin yaşadığı apartmanın altında konfeksiyon açıldı. İşletme sahipleri bazı taşıyıcı kolonları kesti. Denetlemede burasının ruhsatsız olduğu belirlendi. Belediye 2017’de mühürledi. İddiaya göre CHP’li Hüsnü Yeşilyurt’un nüfuzu sebebiyle apartmana dokunulamadı. Sahipleri imar affından yararlanmak için başvuru yaptı. Ve facia kaçınılmaz oldu.

Manşete taşıdığımız bu iddialara ilişkin açıklamalarda bulunan Kartal Belediyesi Başkanı Altınok Öz “Kurum olarak biz üstümüze düşeni yerine getirdik” diyerek kendini savundu ancak sözlerinin devamında kendisiyle çelişti. Öz “23.10.1992 tarihinde Kartal Belediyesi tarafından yapı sahibi Hikmet Yeşilyurt adına düzenlenen 2-39 no.lu yapı ruhsatıyla Yeşilyurt Apartmanı’nın inşaatına başlanmış. Söz konusu bina toplam 6 kat (Zemin+5 kat) olarak ruhsatlandırılmıştır. Projeye 2 kat daha ruhsatsız ilave yapılmış ve bu katlarda oluşan 4 adet daireye de hak sahipleri tarafından 1998 tarihinde vergi beyanında bulunulmuş. Ruhsatsız 2 kat ve 4 daire ile ilgili herhangi bir yıkım tutanağı veya para cezası uygulanmadığı görülmüştür” ifadelerini kullandı.

GÜL: ÖRTEMEZSİNİZ

Faciaya ilişkin konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise, şunları kaydetti: Orada hiçbir şekilde enkaz bu işin üstünü örtemeyecektir. Kim sorumluysa, bu olayın ortaya çıkmasına kim sebep olduysa milletimiz müsterih olsun. İhmali olan varsa bunlar soruşturma sonucunda ortaya çıkacaktır.

ALEMDAR AİLESİ 8 FERDİNİ KAYBETTİ

Kartal’da 8 katlı binanın çökmesi tüm Türkiye’yi üzdü ama çökmeden en çok etkilenen Alemdar ailesi oldu. Alemdar ailesinden şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti. Aileden geriye ise mutlu günlerde çekilmiş fotoğraflar kaldı.

7 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA, 6 YARALI İYİ

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaralıları ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 16 olduğunu belirterek, “14 vatandaşımızın tedavileri devam etmekte. 14 yaralı vatandaşımızdan biri taburcu edildi, 13 vatandaşımızın halen hastanede tedavileri sürüyor” dedi. 13 hastanın 7’sinin yoğun bakımda, 6’sının ise servislerde olduğunu dile getiren Koca, yaralılardan Adem Alemdar, Tayyip Mahmut Alemdar, Ali Alemdar, Leyla Yaman, Hüsniye Yaman, Nazan Tekgöz, Adile Oral, Güler Yılmaz’ın genel sağlık durumlarının iyi olduğunu, Mert Aydın, Azra Havva Tekgöz, Ali Efendioğlu ve Bahriye Aktar’ın genel durumlarınınsa orta ile kötü arasında olduğunu, tedavi ve takiplerinin sürdüğünü anlattı. Koca, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören ve genel durumu iyi olan bir hastanın da Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirileceğini söyledi. Koca, olayın 15.59’da yaşandığını, ambulansların ise 16.02’de olay yerinde olduğunu belirterek, “Hem 112 Sağlık Servisimiz, hem UMKE, hem de AFAD ekibi, hastanelerimizdeki doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız bu süreçte yoğun, fedakarca, gayret gösterdi. Halen göçük çalışmaları devam etmekte. Umudumuz vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılması. Allah bir daha bu tür acılar yaşatmasın” diye konuştu.

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Ölenlerin isimleri: Ayşe Alemdar, Yıldız Gündüzoğlu, Fatma Karaman, Mustafa Alemdar, Safiye Alemdar (Mustafa Alemdar’ın annesi), Safiye Alemdar (Mustafa Alemdar’ın eşi), Erdoğan Alemdar, Saime Alemdar, Ecrin Naz Alemdar, Eslem Alemdar, Gökay Alemdar, Ahmet Söğüt, Nuriye Söğüt, Melih Aydın ve Şevval Yılmaz.

YAKINLARI KURTULANLAR SEVİNDİ

Kartal’da çöken binanın enkazından 45 saat sonra sevindirici haber geldi. Üniversiteye hazırlandığı öğrenilen Mert Aydın isimli genç, ambulansla Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Bu arada 30 yaşındaki Şeyma Kambur adlı kişiden ses geldiği haberi üzerine bölgede çalışmalar yoğunlaştırıldı. Kambur’un iki çocuğunun da enkaz altında olduğu belirtiliyor.