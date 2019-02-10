Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Demre Ziraat Odası'nın 5. olağan genel kurulu Demre Ziraat Odası Salonu'nda yapıldı. Divan başkanlığını Yusuf Kapar'ın yaptığı genel kurula Kaymakam Murat Uz, Belediye Başkanı Süleyman Topcu ile siyasi partilerin temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündeme geçildi. Odanın faaliyet raporu okunup, onaylandıktan sonra geçici bütçe kabul edildi. Ardından seçime geçildi. Seçime; Antalya Süper Amatör Küme'de mücadele eden Beymelek Belediyespor'un kaptanı İbrahim Oğuz tek listeyle katıldı. 17 delegeden 15'inin oy kullandığı seçimde oyların tamamını alan İbrahim Oğuz, Demre Ziraat Odası başkanlığına seçildi. Başkan yardımcılığına Yusuf Kapar, yönetim kurulu üyeliklerine Ahmet Karakulak, Sadık Oğuz, Cemal Karaçalık, Hamza Kayak ve İdris Güzeloğlu seçildi. Demre ziraat Odası meclis üyeliklerine İbrahim Oğuz, Yusuf Kapar, Ahmet Karakulak, İbrahim Küçükpınar, Ali Rıza Yatkın, Salim Özer, Yusuf Şener, İdris Güzeloğlu, Ergün İnceoğlu, Sadık Oğuz, Cemal Karaçalık, Hamza Kayak ve Hakan Şekerci seçildi.



Zirai ilaç, gübre bayiliği ve seracılık yapan İbrahim Oğuz, "Demre Ziraat Odası'nı hep birlikte yöneteceğiz. Hep birlikte karar alacağız. Gece gündüz demeden koşarak, çiftçimizin sorunlarına çözüm üretmeye çalışacağız. Çiftçimizin haklarını birlikte savunacağız" dedi.