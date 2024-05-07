Meteoroloji'den 11 kente sarı kodlu uyarı! Doğuya yağış, batıya güneş ışınları düşecek
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre 11 kent için sarı kodlu uyarı yapıldı. Ülkenin doğusu yağışlara teslim olmaya devam edecekken batısı ise yaz mevsiminin provalarına başlayacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna ilişkin son tahminlerini yayımladı. Buna göre, Türkiye'nin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Ordu, Tokat ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır’ın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
11 KENTE SARI KOD
Öte yandan 11 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. O iller şöyle:
"Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak."
HAVA SICAKLIĞI
Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır’ın doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 4°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 11°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin sağanak yağışlı, doğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
VAN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu