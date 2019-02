Türkiye Gazetesi

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 1985 yılında giren Göreme Millî Parkı içindeki kaçak inşaatları bütün dünya İHA Muhabiri Coşkun Sağlamdin’in haberinden öğrendi. Gazetemiz ve TGRT Haber de bunu gerek okuyucularına gerekse izleyicilerine aktardı. Haberler üzerine ortalık ayağa kalktı. Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, “İnşaatlar ruhsatlı, fotoğraflar da gerçeği yansıtmıyor” diyerek kendini savundu.

Ancak son noktayı Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa mitinginde koydu: “Şu hale bak. Sen ne denli böyle kalkıp da Peribacaları’nın oraya beton yığınlarını sokarsın? Kültür ve Turizm Bakanımı aradım, anında hemen müdahalesi yapıldı. Vali Bey ile de görüştüm ve ertesi gün yıkım başladı. Dedim ki ‘buralarda ne kadar kaçak yapı varsa Peribacaları’nın olduğu bölgede, bunların hepsini yıkacaksınız’. Seçimden sonra da ben oradayım.”

Bu talimatla iş makineleri her biri rant ucubesi olan inşaatları peş peşe ortadan kaldırmak için devreye girdi. Bunun üzerine öfkelenen Başkan Cingil ve diğer rantçılar, suçladıkları İHA Muhabiri Coşkun Sağlamdin’i ölümle tehdit etmeye başladı. TGRT Haber’e konuşan Sağlamdin şunları anlattı:

“Başkan Cingil, inşaat sahiplerini de örgütleyerek beni hedef tahtası yaptı. Yıkımların sebebi olarak beni gösterdi. Güvendiğim insanlar beni arayıp, “Sakın Göreme’ye gelme. Başkan her yerde seni arıyor” diyor. Kalabalıkların içinden çıkamıyorum tek başıma dolaşamıyorum. Gönül isterdi ki yaptığım haberi sonuna kadar takip edeyim. Yıkımları da haberleştireyim. Ancak şu anda tehditler yüzünden bunu yapamıyorum.”

Bu arada TGRT Haber ana haber bültenini sunan Ekrem Açıkel, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ile görüştüğünü, kendisinin Sağlamdin’in korunmasına yönelik her türlü tedbiri alacaklarını söylediğini aktardı.

TGRT HABER’DE EKREM AÇIKEL’E ANLATTI

İHA Muhabiri Coşkun Sağlamdin, hayatının nasıl kâbusa çevrildiğini ve aldığı ölüm tehditlerini TGRT Haber’in ana haber bülteninde Ekrem Açıkel’e anlattı. Sağlamdin, canlı yayını olay yeri Göreme’den yapmak istediğini ancak tehditler sebebiyle Ürgüp’te kamera karşısına geçebildiğini söyledi.

TGRT HABER SPİKERİNİN EVİNİ SOYANA 4 YIL HAPİS

TGRT Haber Spikeri Mehmet Aydın, 29 Ekim tarihinde gerçekleştirilen İstanbul üçüncü havalimanının açılışı için canlı yayın yaptığı sırada Kadıköy’deki evine 14.00 sularında hırsız girdi. Aydın’ın şikâyeti sonrası harekete geçen polis, şüpheli Nazife Y’yi kısa sürede yakaladı. Tutuklanan şahıs hakkında “nitelikli hırsızlık” suçundan on seneye kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dün hâkim karşısına çıkan sanık, beraatini talep etti. Mahkeme, Nazife Y’yi dört yıl, dört ay, on beş gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, tutuklulukta kaldığı süre ve savunmasının alınmasını göz önünde bulundurularak hükümle birlikte tahliyesine karar verildi.