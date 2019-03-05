Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bizim  amacımız, gayretimiz, temel yaklaşım şeklimiz Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta  aynıdır. Mevcut sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yanayız." dedi. Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara   Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral  Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Mavi Vatan  Tatbikatı'na katılan unsurlara yönelik inceleme ve denetlemelerini tamamladı.

Akar ve komutanlar, ilk olarak Donanma Komutanlığındaki Tatbikat  Kontrol Merkezi'ne gitmişti. Sonrasında  Hava Kuvvetleri Komutanlığının Havadan Erken Uyarı ve  Kontrol (HİK) uçağının tatbikat kapsamındaki görev uçuşuna katılan Bakan Akar ve  komutanlar, son olarak TCG Gediz Fırkateyni'nden tatbikat faaliyetlerini izledi.

Böylece  Akar ve TSK'nın komuta kademesi Mavi Vatan Tatbikatı'na  katılan unsurları karada, havada ve denizde denetlemiş ve yerinde talimatlar  vermiş oldu.  Akar, tatbikatın fiili olarak icra edilen son bölümünü takip etmek  üzere TCG Gediz Fırkateyni'ne  gelişinde "Silistre" adı verilen gemici düdüğü  çalınarak askeri törenle karşılandı.

Tatbikatın son bölümünün sevk ve idaresinin yapıldığı TCG Gediz'de  brifing alan Akar, gemi personeliyle de bir araya geldi.  Mavi Vatan  Tatbikatı'nın büyük bir başarıyla gerçekleştiğini ifade eden Bakan Akar, emeği  geçenleri kutladı.

"Temasımız sürüyor"

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının mazisinin şan ve şerefle dolu olduğunu  belirten Akar, gelinen seviyeyi göstermesi bakımından Mavi Vatan Tatbikatı'nın  önemine değindi.

Akar, 103 geminin yanı sıra 6 Sahil Güvenlik botu, 31 uçak ve 22  helikopterin tatbikatta görev yaptığını hatırlatarak, kuvvetler arası sağlanan en  üst koordinasyonun sahada bir kez daha gösterildiğini vurguladı.

Ege, Doğu Akdeniz ve KKTC ile ilgili çalışmaların devam ettiğini dile  getiren Akar, siyasi ve askeri gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini  belirtti.

Akar, şunları söyledi:

"Bizim amacımız, gayretimiz, temel yaklaşım şeklimiz Ege'de, Doğu  Akdeniz'de Kıbrıs'ta aynıdır. Mevcut sorunların barışçıl yöntemlerle  çözülmesinden yanayız. Bu konuda diyalogdan, iyi komşuluk ilişkilerine esas olan  ilkeleri uygulamaktan yanayız. Biz mevkidaşımızla yaptığımız çalışmalar  çerçevesinde güven ve güven artırıcı önlemlerin daha da geliştirilmesi konusunda  temasımızı sürdürüyoruz. Heyetler arası görüşmeler dahil tüm seçenekleri  değerlendirdik, değerlendiriyoruz."

"Adil ve kalıcı çözüm"

Bununla ilgili üzerlerine düşen görevleri yaptıklarını, bundan sonra  da yapmaya devam edeceklerini dile getiren Akar, "Deniz yetki alanları konusunda  çalışmaların adil ve kalıcı çözümler oluşturacak şekilde devamından yanayız."  ifadelerini kullandı.

Bulunan yeni enerji kaynakları dolayısıyla Doğu Akdeniz'in öneminin  daha da arttığına dikkati çeken Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Bu konuda çalışanlar,  konuşanlar, birtakım teşebbüslerde bulunanlar  var. Bunları da yakinen takip ediyoruz. Bu bölgede küresel ve bölgesel aktörlerin  varlığını giderek arttırdığını görüyoruz. Bunları da sürekli izlemekteyiz.  Akdeniz'de, Ege'de, tüm çevremizde istikrardan ve iş birliğinden yanayız.  Gerginlik ve çatışmaların olmaması için provokatif  eylemlere karşı herkesin  duyarlı olması gerektiğini sürekli vurguluyoruz."

"Adanın etrafındaki doğal zenginliklerden KKTC de hak sahibidir"

Hulusi Akar, olaylara iyi niyetle yaklaştıklarına değinerek, barış ve  istikrar için her türlü desteği sağladıklarına işaret etti. Bu konuda her türlü çalışmayı yapmaya da hazır olduklarını vurgulayan  Akar, şöyle devam etti:

"Ancak Türkiye'nin dahil olmadığı bölgeyle ilgili hiçbir kararın,  anlaşmanın kalıcı olmayacağını, geçerli olmayacağını ve ayrıca bölgemizde hiçbir  şekilde oldubittiye göz yummayacağımızı başlangıçtan itibaren ifade ettik, etmeye  devam ediyoruz. Türkiye daima KKTC'nin yanında oldu, bundan sonra da olmaya devam  edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.  KKTC, adanın etrafındaki doğal  zenginliklerin de paydaşıdır, orada hak sahibidir. KKTC'de yaşayanların da bu  zenginliklerden pay alması gerektiğini, bu zenginliklerde hakkı olduğunu herkesin  çok iyi anlaması ve buna göre davranması gerekir."

Bakan Akar ve komutanlar  tatbikat kapsamında yapılan faaliyetleri de  takip etti. Akar'ın telsizden tatbikata katılan unsurları kutlamasının ardından  heyet helikopterle gemiden ayrıldı.