Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Yerel seçimlere 24 gün kaldı... Başkanların hummalı seçim mesaisi sürüyor. AK Parti Esenler Belediye Başkan adayı Mehmet Tevfik Göksu ile bir araya geldik, seçim öncesi projelerini konuştuk. Yeni başkanlık hikâyesini “İmar bitti, sıra ahaliyi abat etme dönemi” diyerek özetleyen Göksu, vatandaşın özel hayatında iyileştirmeler yapacak. Beş ana başlıkta çalışmalarını sürdüreceğini açıklayan Göksu “Daha zengin, daha huzurlu, daha konforlu, tamamıyla spesifik dertleri biten ve yeni çağa uygun çağdaş Esenler’e yoğunlaştık. Hizmet belediyeciliğinden hürmet belediyeciliğine geçiyoruz. Projelerimiz hazır” dedi. Göksu yeni dönemde ‘hazır’ dediği projelerini şöyle özetledi:

SANAL MARKETLER DÖNEMİ:

Esenler’de kadınların yüzde 76’sı ev hanımı... Evlerinin katkısı için devasa bir proje yapacağız. Çalışmanın adı: Nar... Her ev hanımı için sanal marketler kuruyoruz. Ürettikleri ne varsa bunları dünyaya satacağız. Lojistik merkezleri kuruyoruz. Paketlenebilir bütün ürünleri dünya pazarına, yeme ve içme gibi ürünleri İstanbul pazarına sunacağız. Hedefimiz, Esenler’de her eve aylık iki bin lira ek gelir sağlamak. Şu anda 150 tane bayan kapı kapı dolaşıp ‘Nar’ı anlatıyor. Şimdiden başvuru sayısı binleri aştı.

KAPSAMLI TEKSTİL PROJESİ YOLDA:

Esenler’de 3.500 tekstil atölyesi var. Bunlarda toplam 40 bin kişi çalışıyor. Ancak tekstil atölyelerinin büyük bir kısmı merdiven altı... Belediyemiz hem burada çalışanların sağlık şartlarını düzeltmek, hem kaliteyi, hem de istihdam ve ekonomiye katkılarını artırmak için bir proje geliştirdi. Esenler’de istihdamda yüzde 50 artış olacağını öngörüyoruz. Kırk bin çalışanın hayatında düzelme yapınca yaklaşık 200 bin kişinin hayatı inanın iyileşecek. İstihdam merkezimizde 40 bin kişiye iş ve aş sağladık.

150 BİN GENÇ KURTULACAK:

Esenler’de 150 bin genç var. Bunların hepsine yetenek testi yapacağız. Sonrasında o genci, belediye ve devlet kurumları yardımıyla gitmesi gerektiği yere kadar onu destekleyeceğiz. Böylelikle 150 bin evladımızın hayatını kurtaracağız.

∂ Yeni dönemde 500 yataklı devlet hastanesi inşa ediyoruz. Bunun yanı sıra 50 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yapıyoruz.

∂ Askeriyeden devraldığımız alanda Bilim ve Kütüphane Vadisi kuracağız. Bu vadide Çocuk Kütüphanesi, Anne Kıraathanesi, Espor oyun alanı, Robotik kodlama atölyesi yer alacak.

TARİHÎ İMAR MESELESİ KÖKTEN ÇÖZÜLÜYOR

Esenler’de imara kapalı alanlarda kalan ve 16.500 aileyi ilgilendiren tarihî imar meselesi kökünden çözülüyor. Binalar, Atışalanı’ndaki rezerv alanına taşınıyor. TOKİ tarafından yapılacak ilk konutların ihalesi 25 Şubat’ta gerçekleştirildi, temel 14 Mart’ta atılacak. Konutların, inşaat ruhsatlarının alındığı tarihten başlamak üzere 14 ay içinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Yeni konutların yapılacağı bölgenin yüzde 72’si donatı (yeşil, Eğitim, sosyo kültürel tesis, resmî tesis, dinî tesis, rekreasyon, spor, yol vb.) alanı, yüzde 28’i de konut alanı olarak ayrıldı. “Problemi çözmek için çok uğraştım” diyen M. Tevfik Göksu şunları söyledi: Normal şartlarda böyle alanlarda kalan binalar ilgili kurumlar tarafından kamulaştırılarak o arsada planına uygun hizmet üretilir. Ancak bu genellikle vatandaş lehine bir durum değildir. Ben yıllardır bu durumda olan kardeşlerimizin problemini çözmek için uğraştım ve onlara hep ‘Sakın binanızı satmayın, yeriniz çok kıymetli, biraz sabredin’ tavsiyesinde bulundum. Ve bugün onlara talih kuşu kondu . Yıllardır mücadelesini verdiğim askerî alan tapularının belediyemize tahsis edilmesi ile ‘çözülemez’ denilen bu sorunu da kökünden çözdük. Bu alanlarda kalan vatandaşlarımızı askerî arazide yapacağımız konutlara taşıyacağız. Buralara taşınan vatandaşlarımız hiçbir hak kaybına uğramadan daha sağlam, daha güvenli, daha modern ve konforlu evlerine kavuşacaklar.

Yeni evlerine taşınan vatandaşların boşalttığı imara kapalı alandaki evlerin yerlerinin kesinlikle imara açılmayacağını söyleyen Göksu “Plan lejantında ne görünüyorsa öyle kalacak. Okul alanındaysa okul yapılacak. Yeşil alanda ise çocuk parkı yapılacak. Otopark alanı görünüyorsa otopark yapılacak. Kültür merkezi, spor alanı gibi yerlere de kültür merkezleri, spor alanları yapılacak. Böylelikle mevcut mahalle ve sokaklarımızda da 1,5 milyon metrekare bir alan açılacak ve büyük bir ferahlama yaşanacak” dedi.