Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı’nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, bilgi veren Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, son bir ay içerisinde PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda biri gri listede olmak üzere toplam 54 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Aktop, operasyonlarda, 28 silah, 4 ağır silah, 35 bin 823 hafif silah mühimmatı, 650 kilogram patlayıcı madde ile 55 el bombasının ele geçirildiğini, 44 adet El Yapımı Patlayıcının (EYP) da imha edildiğini açıkladı. Ayrıca, teröristler tarafından kullanılan 204 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve deponun kullanılmaz hale getirildiğini belirten Aktop, bu operasyonlar neticesinde PKK/KCK terör örgütünün hareket ve eylem kabiliyetlerinin önemli ölçüde kısıtlandığını kaydetti.

FETÖ ile mücadelenin de kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Aktop, “Bu çerçevede yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar 15 bin 621 personel hakkında ihraç işlemi yapılmış, 6 bin 486 personel hakkında ise adli/idari işlem devam etmektedir” dedi.