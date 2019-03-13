Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada: "Irak kuzeyi, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah, mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
MSB açıkladı: Hedefler imha edildi
13.03.2019 - 18:38 | Son Güncelleme: 13.03.2019 - 19:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada: "Irak kuzeyi, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah, mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
Etiketler : msb,hava harekatı,
610217 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/610217.aspx
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