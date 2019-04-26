Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün akşam saatlerinde Yıldız Posta Caddesi'nde bir taksi şoförü ile tartışan ünlü sanatçı Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay, yaşanan boğuşma sırasında şoförün bıçak darbesiyle sol kaburgasından yaralanmıştı. Gencebay’ı yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli Doğan Erdoğan, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak Beşiktaş İlçe Emniyete götürülmüştü.

Emniyetteki ifadesinin ardından sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edilen şüpheli Doğan Erdoğan savcılıkça sorgulandı. Erdoğan, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe yaralama ve silahlı tehdit suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.