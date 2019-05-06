Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki NATO Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kültürel ırkçılığın yaygınlaştırıldığı bir dönemde insanlığa umut veren bir tabloyu Hatay'da tecrübe edeceksiniz. Mecvut tehditlerle birlikte asimetrik tehditlerin arttığı bir dönemdeyiz. Bugün dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumundayız.

DEAŞ tehdidini kaynağında bertaraf etmek için Fırat Kalkanı operasyonunu düzenledik. Türkiye'ye yönelik iftira furyası yapıldığı dönemde Suriye sahasında DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan ve bu terör örgütünü hezimete uğratan tek NATO ülkesi biz olduk.

Büyük bir insani felaketin eşiğine gelen İdlib'de inisiyatif alarak tekrar sükunetin sağlanmasını temin ettik. Böylece yüz binlerce Suriyeli masumun ölümünü engellediğimiz gibi Avrupa'yı derinden sarsacak bir düzensiz göç akımının da önüne geçtik.

İttifak üyesi ülkelerin terör gibi ciddi güvenlik sınamalarını tek başına çözmesini beklemek NATO'nun varoluş anlamına aykırıdır. Ülkemiz uluslararası toplum adına sorunları tek başına göğüslerken PKK, ve Suriye'deki uzantısı YPG, PYD ve FETÖ ile mücadele ediyor.

Son 3 günde 6 asker ve 2 sivil vatandaşımız PKK terör örgütü ve Suriye'deki uzantılarınca şehit edildi. DEAŞ yayınladığı videolarla doğrudan ülkemizi hedef alıyor. FETÖ ülkemizedeki yıkıcı faaliyetlerini sürdürüyor. Kimi müttefiklerimiz de örgüt mensuplarına adaletten kaçabilecekleri imkan sunuyorlar.

Önlem alınmazsa terör belası büyümeye devam edecek. Bekamıza yönelik tehditlerin çoğaldığı dönemde müttefiklerimizden tek bir beklentimiz var. Biz NATO'daki dostlarımızdan sadece ittifak ruhuna uygun davranmalarını, ittifakın kurucu değerlerine sahip çıkmalarını bekliyoruz.

"KIBRIS TÜRKLERİNİN HAKLARINI KORUMAKTA KARARLIYIZ"

Namlusunu ülkemize çeviren, vatandaşlarımızın canına ve malına kasteden terör örgütlerinin müttefiklerimizce donatılmasının, tırlar dolusu silah ve mühimmata boğulmasının, örgüt elebaşılarının kimi ülkelerde en üst düzeyde kırmızı halılarla ağırlanmasının hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Ülkemiz kendi haklarını ve Kıbrıs Türkleri'nin haklarını korumakta kararlıdır. Ülkelerimizin bazı alanlarda farklı yaklaşım ve görüşleri olabilir.

S-400 GERİLİMİ

NATO içindeki güçlü konumumuzu korurken ulusal çıkarların gerektirdiği adımları da tabii ki atacağız. S-400 üzerinden tartışma alevlendirilmeye çalışılmasını kabul etmiyoruz."