Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Bahçeli, bugün kurmayları, MYK üyeleri, milletvekilleri il başkanlarıyla birlikte İstanbul’a gidecek. Bu kapsamda önceki gün İstanbul’da 250 binin üzerinde nüfusa sahip 15 il başkanıyla bir araya gelen Bahçeli, sahaya inme talimatı verdi. İstanbul seçimleri için ‘hemşehri stratejisi’ üzerinden çalışmalar yapacak olan il başkanları, öncelikle derneklerle toplantılar gerçekleştirecek. İl başkanları ayrıca, hemşehri gruplarının içindeki etkili isimlerle özel görüşmeler yaparak Yıldırım’a oy isteyecek.