ABD’nin Connecticut eyaletine bağlı New Haven şehrinde bulunan Diyanet Camisi’nin kundaklanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, açıklamada bulundu. Kalın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “New Haven Camii'ne yapılan saldırı, derinleşen İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının yeni bir tezahürüdür. Bu saldırıları besleyen ayrımcı ve ırkçı iklim, dünya barışı için en büyük tehdittir. Buna dur denilmezse yeni felaketlerin yaşanması kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan ABD’deki cami saldırısına kınama
14.05.2019 - 11:59 | Son Güncelleme: 14.05.2019 - 12:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’nin New Haven şehrinde bulunan bir camiye yapılan saldırıya ilişkin, “Saldırı, derinleşen İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının yeni bir tezahürüdür” dedi.
Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,ABD cami saldırısı,
624321 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/624321.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:36
- Sabah03:56
- Güneş05:40
- İşrak06:32
- Öğle13:12
- İkindi17:08
- Akşam20:22
- Yatsı22:10
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay