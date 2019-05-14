Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele’yi başlatmak için Samsun’a çıkışlarının 100. yılı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla Samsun’da etkinlikler gerçekleştirilecek. Etkinlikler çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Samsun programı da belli oldu. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te Samsun Port’ta Piri Reis Milli Mücadele Gemisi’ni karşılayacak. Daha sonra temsilci gençler illerinden ve ülkelerinden getirdikleri toprakları ve Türk Bayrağı’nı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim edecek.

Saat 14.25’te Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde temsilci gençler ve vatandaşların katılımıyla Samsun Tütün İskelesi’ne yürüyüş gerçekleştirilecek. Sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Tütün İskelesi’nde halka hitap edecek. 15.00’te ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Solo Türk ve Türk Yıldızları gösterisini Tütün İskelesi’nde yer alan maket Bandırma Vapuru'ndan izleyecek.

Tütün İskelesi’ndeki programının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 16.20’de Yaşar Doğu Spor Salonu’nda halka hitap edecek. Sonrasında da Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzikalinince Bitmeyen Yolculuk final programı icra edilecek.