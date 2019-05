Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber Gündem Özel Programı'nda teröristbaşı Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesi konusunda şu değerlendirmelerde bulundu.

Teröristbaşı Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesi ve terörle mücadele

Bakan Soylu: 'Şunu net bir şekilde ifade etmem gerekir Türkiye terörle mücadele konusunda ciddi bir maliyet ödemiştir. Kürt kardeşlerimiz bu bedeli ödemiştir. Terör konusunda Türkiye tüm dünyanın ve güçlerinin her türlü desteğine rağmen tüm bu terör örgütlerinin bileğini bükmüştür. Dış dünyanın da kuşatmasıyla Türkiye karşı karşıya. Türkiye tüm dünyaya nasıl galip geldiğini göstermiştir. Şuan terörist sayısı 700'ün altında. Hareket ve finansal tüm faliyetlerine darbe indirildi. Teröristlerin hareket kabiliyeti sıfırlandı. Sakın sığınaklardan çıkmayın talimatları verildi çıkdıkları an 60 terörist etkisiz hale getirildi. DEAŞ da ve FETÖ'de hareketlilik söz konusu ve bu konuda arkadaşlarımız ciddi şekilde çalışıyor. 'Çözüm süreci' ile bize yüklenenler bu süreçte teröristlerle kol kola girenler. Doğu'da bu terörden kurtulan çocuklar sevinç içerisinde ben gidip görüyorum. Bu çocuklar kodlama eğitimi öğreniyorlar. Tam da bizim istediğimiz bu. Çok uzun zamandır Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesini biz değerlendirdik. Terörün dilini, iletişimini, finansını, dış kaynağını ve tümünü kurutmak için her işi yapmakla göreviliyiz. Seçim öncesinde bu konuşuldu ve devlet dedi ki şimdi bu görüşmenin gerçekleşmesi uygundur. Terörden teslim olup ifade veren 7 kişi intihar etti kendilerini astılar. Bunlar açık grevinden ölenler değil. Cumhurbaşkanımızın bu konuda lafı var bir gece ansızın gelebiliriz' dedi.

Terörle ilişkili belediyeler

Soylu terörle ilişkili belediyeler konusunda ise 'Kimseye terör üssü kurdurmayız. Kimseye dejavu imkanı vermeyiz. Arkadaşlar takip edip izliyorlar. Doğu ve Güneydoğu'da 39 belediyeyi AK Parti aldı. Benim beklentim bile bu kadar değildi. Doğu ve Güneydoğu'da Tayyip Erdoğan gerçeği var. Dönem dönem haksız şekilde üzerine gelseler de onun yürüyüşü onu bir şekilde oraya bütünleştiriyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kayyum ısrarı oldu. Çünkü oradaki çocukların terörden kurtulmasını istedi oraya hizmet gitsin istedi. İşin sonucunda bu ısrarın doğru olduğunun sürecini gördük.' diye konuştu.