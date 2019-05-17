Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi tarafından öğrencilerin kullandığı mavi kart öğrenci aylık abonman ücreti 85 liradan 40 liraya düşürülmüştü. Öğrenciler bugün itibariyle indirimden faydalanmaya başlayacak.

ÖĞRENCİLER BUGÜNDEN İTİBAREN 40 LİRAYA KARTLARINI DOLDURACAK

Çarşamba günü İBB meclis toplantısında İstanbul genelindeki öğrencilerin kullandığı mavi kart öğrenci aylık abonman ücreti 40 liraya indirilmişti. Öğrencileri desteklemek ve toplu ulaşımı teşvik etmek amacıyla AK Parti grubu tarafından verilen ve oy birliğiyle kabul edilen teklif sonrası öğrenciler bugünden itibaren 40 liraya kartlarını dolduracak.