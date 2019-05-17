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BM'den İdlib uyarısı! En büyük korkumuz gerçekleşiyor
17.05.2019 - 17:22 | Son Güncelleme: 17.05.2019 - 17:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
BM'den flaş açıklama: İdlib'de büyük çaplı askeri bir saldırı 21'inci yüzyılın en büyük trajedisi olur. Tüm uyarılarımıza rağmen en büyük korkumuz gerçekleşiyor
Etiketler : bm,idlib,uyarı,
625262 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/625262.aspx
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