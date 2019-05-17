Edinilen bilgiye göre, Çaykara ilçesi Derebaşı deresinde kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında arama kurtarma timinden 2 jandarma görevlisi sulara kapıldı. Arama çalışmaları sırasında kayıp askerlerden biri bulundu. Kurtarılan askere sağlık görevlerince müdahale edilirken, diğer askeri arama çalışmaları devam ediyor.
Kayıp muhabiri arama çalışmaları sırasında 2 jandarma akıntıya kapıldı
17.05.2019 - 18:19 | Son Güncelleme: 17.05.2019 - 18:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon’un Çaykara ilçesi Derebaşı deresinde kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında arama kurtarma timinden 2 jandarma görevlisi sulara kapıldı. Akıntıya kapılan 2 kurtarma timi görevlisinden biri bulundu. Askere sağlık görevlilerince müdahale edilirken, diğer askeri arama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : kayıp muhabir,bayburt,
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