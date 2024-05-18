Erdoğan 'sektöre haksızlık yapılmamalı' dedi! "Tarımda sözü olan herkese kapımız açık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Tarım bitti tezinin içinin boş olduğunu rakamlarla teyit ettik” dedi ve ekledi: Tarımın ana vatanı olan Anadolu’da yeşil kalkınma ve yerelden kalkınma ilkesiyle yeni bir tarım ve kırsal kalkınma süreci başlatıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde “Sürdürülebilir Tarım ve Tarımda Markalaşma” temasıyla “Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması” programında konuştu. “Tarımın ana vatanı olan Anadolu’da yeşil kalkınma ve yerelden kalkınma ilkesiyle yeni bir tarım ve kırsal kalkınma süreci başlatıyoruz” diyen Erdoğan muhalefetin ‘tarım bitti’ sözlerine de cevap verdi. İşte Erdoğan’ın açıklamalarında öne çıkanlar:

HAKSIZLIK YAPILMASIN

Ülkemizde muhalefetin ezberi olan ‘Tarım bitti’ tezlerinin ne kadar içi boş, temelsiz ve gerçek dışı olduğunu rakamlarla teyit ettik. Türkiye’yi hep beraber hedeflerine ulaştıralım istiyoruz. Yeter ki sektöre haksızlık yapılmasın. Millî meselemiz olan tarımda biz hiç kimseye kapımızı kapatmadık. Türkiye’nin tarım ekosistemini geliştirmek için herkesin fikrine, katkısına, eleştirisine, önerilerine sonuna kadar açığız. Yeter ki, tarım konusu ezberlere ve ön yargılara kurban edilmesin.

Kırmızı ve beyaz et fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalı hareketleri yok sayamayız.

SAVAŞIN YENİ ADI: SU

Bir damla petrolü bir damla kandan daha kıymetli gören sömürgeciler, bunları tahakküm altına almak için her yola başvurdular. Bize insan hakları dersi veren Batılı ülkelerin pek çok Afrika ülkesinde neler yaptığını çok iyi biliyoruz.

Sömürü düzeni hâlen devam ediyor. Bu yüzyılda aynı kavganın su ve gıda için verileceği anlaşılıyor. Tarım arazisi kiralamak için yarış içindeler. Su kaynakları ve havzaları çatışma hattına dönüşüyor. Birçok gerilimin altında su kaynakları ile ilgili anlaşmazlık yatıyor.

SAYI 1,2 MİLYONU AŞTI

Türkiye’nin gayretleriyle hayata geçirilen Karadeniz Girişimi olmasaydı başta Afrika ülkeleri olmak üzere birçok yerde kıtlık yaşanacaktı. Asya, Amerika, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki birçok gerilimin altında su kaynaklarıyla ilgili anlaşmazlıklar yatıyor. Tarımı sadece ekonomimiz için değil, milletimizin bekası için de hayati önemde bir sektör olarak görüyoruz.

(Tarım kredisi desteği) Bu kredilerden yararlanan çiftçilerimizin sayısı 1,2 milyonu aştı.

YENİ SÜRECİ BAŞLATIYORUZ

Tarımın ana vatanı olan Anadolu’da yeşil kalkınma ve yerelden kalkınma ilkesiyle yeni bir tarım ve kırsal kalkınma süreci başlatıyoruz. Küçük ekipman kredisinin limitini 150 bin liradan 250 bin liraya çıkarıyoruz. Genç çiftçi kredisi limitini 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya, kadın çiftçi limitini de 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Küçükbaş hayvan üreticilerimize verilen kredinin limitini 400 bin liradan 600 bin liraya getiriyoruz. Büyükbaş süt hayvancılığıyla iştigal eden üreticilerimiz için bu rakamı 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Tarım projelerinde toplam 13 milyar lira yatırım yapılacak olup, yaklaşık 20 bin vatandaşımıza istihdam sağlayacağız.