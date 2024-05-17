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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erkan Yolaç için başsağlığı mesajı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan Erkan Yolaç için başsağlığı mesajı
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden ünlü televizyon sunucusu Erkan Yolaç için başsağlığı mesajında bulundu. Erdoğan, "Merhuma Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm televizyon camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X sosyal medya hesabı üzerinden hayatını kaybeden usta sunucu Erkan Yolaç için başsağlığı ve taziye mesajı paylaştı.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"USTA İSİM" DEDİ

Uzun yıllar TRT ekranlarında yaptığı programlarla milletimizin hafızasında yer edinen, televizyon dünyamızın usta isimlerinden sunucu Erkan Yolaç’ın vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm televizyon camiasına başsağlığı diliyorum.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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