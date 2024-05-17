Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erkan Yolaç için başsağlığı mesajı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Mayıs 2024 22:19 - Güncelleme: 17 Mayıs 2024 22:32 - Güncelleme:

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İlgili Haberler "Evet-Hayır" yarışması sunucusu Erkan Yolaç 89 yaşında hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden ünlü televizyon sunucusu Erkan Yolaç için başsağlığı mesajında bulundu. Erdoğan, "Merhuma Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm televizyon camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.