"Evet-Hayır" yarışması sunucusu Erkan Yolaç 89 yaşında hayatını kaybetti

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Mayıs 2024 14:16 - Güncelleme: 17 Mayıs 2024 14:29 - Güncelleme:

Erkan Yolaç, Bağırsak Enfeksiyonu, Ünlü Sunucu, Haber

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Ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz isimler arasında olan Erkan Yolaç'ın vefat haberinin ardından neden öldüğü araştırılırken kimdir, kaç yaşındaydı gibi sorular da araştırıldı. Uzun süredir hastanede tedavi gören sunucu hakkında öldü mü, neden soruları sevenlerinin gündeminde yer aldı. İşte yer aldığı diziler, filmler ve yarışmalar...