"Evet-Hayır" yarışması sunucusu Erkan Yolaç 89 yaşında hayatını kaybetti
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz isimler arasında olan Erkan Yolaç'ın vefat haberinin ardından neden öldüğü araştırılırken kimdir, kaç yaşındaydı gibi sorular da araştırıldı. Uzun süredir hastanede tedavi gören sunucu hakkında öldü mü, neden soruları sevenlerinin gündeminde yer aldı. İşte yer aldığı diziler, filmler ve yarışmalar...
Sevilen isimler arasında yer alan Erkan Yolaç'ın hayatını kaybetmesinin üzerine kimdir, nereli gibi sorular gündeme geldi. Başarılı sunucunun tedavi amaçlı kaldırıldığı hastanede vefat etti. Hayatına dair bilgiler...
Yolaç, temmuz ayında bağırsak enfeksiyonuna bağlı zehirlenmesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. 89 yaşındaki isim hastanede hayatını kaybetti.
24 Şubat 1935 yılında Kırklareli'nde dünyaya geldi. 1985 senesinden beridir yayınlanan Stüdyo Pazar programında Evet-Hayır Yarışması'nın sunuculuğunu yaptı.
1951 senesinde babasının işi sebebiyle Karabük'e taşınan isim lise eğitimini Karabük'te bitirdi. 1959 senesinde İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nden iç mimar olarak mezun olan isim 1960 senesinde Ankara Radyosu'nda program sundu.Evet ya da Hayır kelimesini kullanmadan sorulan soruların cevaplandığı programı sunan isim 1974 senesinde iki sinema filminde rol yer aldı. 1996 yılında TGRT kanalında "Erkan Yolaç Show" programını sundu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi