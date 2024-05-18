Kobani davasında 72 sanık kaçak! Mahkeme firari sanıklar hakkında karar verebilecek

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Kobani davasında firari durumdaki PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinin ve HDP’nin eski milletvekilleri ile belediye başkanlarının da bulunduğu firari 72 sanığın dosyasını için karar verebilecek.

HABER MERKEZİ ANKARA - Kobani davasında 108 sanıktan 72 sanık firari durumda. Davanın önceki günkü karar duruşmasında Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, aralarında PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinin ve HDP’nin eski milletvekilleri ile belediye başkanlarının da bulunduğu firari 72 sanığın dosyasını ayırdı.

Firari sanıklar arasında HPD’nin eski vekilleri Mehmet Hatip Dicle, Yurdusev Özsökmenler, eski DEP milletvekili Zübeyir Aydar ile terör örgütünün sözde yöneticilerinden Cemil Bayık, Duran Kalkan, Murat Karayılan, Ayfer Kordu ve Fehman Hüseyin de bulunuyor. Yargılama devam ederken HDP eski Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ise yurt dışına kaçtı.

Firari sanıklar hakkındaki dava Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edecek. Mahkeme sanıklar hakkında yeniden arama ve yakalama kararı çıkaracak. Yakalanamama durumunda ise mahkeme, sanıkların yokluğunda ceza verebilecek.

Öte yandan Kobani davasının gerekçeli kararı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Anayasa Mahkemesi’ne açılan HDP’nin kapatma davasına da ek delil olarak sunulabilecek.

Mahkemenin kararını değerlendiren Hukukçu Hadi Dündar, devletin terör örgütünün karşısında aciz olmadığını bir kez daha gösterdiğini söyledi. Dündar “Adalete güveniyoruz. Üzerinden yıllar geçse, herkes unutsa bile devlet unutmaz ve üzerinde mutlaka durur” dedi.



