Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları;

15 Temmuz gecesi FETÖ'cü teröristlerin bombalarla yaptıkları saldırılar karşısında dimdik ayakta durmuş, milletimizin kendisine verdiği emanete sıkı sıkıya sahip çıkmıştır.

Belki de bu Meclis çifte gazilik unvanına sahip tek Meclis'tir.

Önceki gün İstiklal harbimizin başlangıcı olarak kabul ettiğimiz Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Samsun'a çıkışının yüzüncü yıl törenlerine katıldık. Gerçekten muhteşem bir tören gerçekleştirdik.

Bu Meclis cumhuriyeti kuran Meclis'tir. Bu Meclis darbelere, cuntalara karşı dimdik duran Meclis'tir.

Bu çatı altında görev yapan her bir arkadaşımız her türlü teşekkürü hak etmektedir.

1920'den bugüne kadar görev yapmış tüm milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum.

Güçler ayrımı sistemini ne kadar sağlıklı işletitirsek, milletin ihtiyaçlarına o kadar iyi yanıt verebiliriz.

Yasamanın da yürütmenin de yargının da güç ve yetki kaynağı milletimiz olduğu için hesap vereceğimiz yer orasıdır.

Maalesef bu ülkelerin halkları çok büyük acılar çekmiş vatanları tarumar olmuştur. Bu toprakları elimizden almak için her şeyi yaptılar, hala da yapıyorlar.

Ülkemizdeki siyaset kültürü zaman zaman çok sert tartışmaları, rekabeti beraberinde getirebiliyor. Şayet siyaseti ülkemize hizmet için yapıyorsak bu durum mazur görülebilir. Ama başarı için her yolu mubah görenleri asla maruz göremeyiz. Gerektiğinde darbecilerle, küresel güçlerle, terörle hareket etme yolunda gidenlere milletimiz hiçbir zaman itibar etmemiştir.

82 milyon vatandaşımızın her birini Türkiye ortak paydası altında bir araya gelmeye davet ediyoruz.

Seçimler yapılır, kanunlar görüşülür, söylemler ifade edilir hepsi gelip geçer sonunda Türkiye kalır.

Hepimiz 82 milyonluk Türkiye gemisinin yolcularıyız.

Son 17 yıldır önce milletvekili başbakan olarak ardından cumhurbaşkanı sıfatıyla bu yolda ter döktük mücadele verdik. Elbette eksiklerimiz hatalarımız olmuştur ancak Türkiye'ye kazandırdıklarımızı kimse inkar edemez.

Bugün yaşadığımız güvenlik tehditlerini, ekonomik saldırıları aşabilirsek 2023 yılında bambaşka bir Türkiye'de yaşıyor olacağız.

Gelin büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edelim.