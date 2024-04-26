SPK Koton Mağazacılık halka arzını onayladı fiyatı 30,50 TL sembolü ”KOTON” oldu

Hangi şirketler halka arz olacak, sorusu cevap buldu. Sermaye Piyasası Kurulu Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzına onay verdi. Koton halka arzın ne zaman işlem göreceği merak ediliyor. Peki, Koton halka arz kaç lot verir? Koton halka arzı ne zaman? Koton katılım endeksine uygun mu? Bilgiler haberimizde...

Koton halka açık mı, sorusuna cevap aranıyor. Koton Mağazacılık Tekstil halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Peki borsa kodu ne olacak? Halka arz kaç lot düşer? Koton büyüklüğü ne kadar? Tüm merak edilenler haberimizde...

KOTON borsa koduyla işlem görecek olan Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi sorularının cevapları araştırılıyor.

KOTON NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

Şirketin halka arz geliri yüzde 30-40 yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları ve yenilemeleri, depo otomasyonları yatırımları ve bilgi teknolojileri yatırımları yüzde 60-70 ise Şişli İşletme Sermayesi'nde kullanılacak.

Koton Mağazacılık halka arz tarihi henüz belli olmadı, tarih onaylı izahname yayınlandıktan sonra netleşecek.

Koton Mağazacılık Tekstil halka arzının büyüklüğü 4,1 milyar TL oldu.

Koton Mağazacılık Tekstil halka arz fiyatı 30,50 TL olarak belirlendi.

KOTON KAÇ LOT DÜŞER?

Koton Mağazacılık halka açıklık oranı 45%’ oldu. Toplamda 136 milyon 600 bin adet lot dağıtacak.

KOTON KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Koton Mağazacılık Tekstil’in katılım endeksine uygun olup, olmadığı henüz netleşmedi. Uygunluk onaylı izahname yayınlandıktan sonra belli olacak.

KOTON EN SON KARI KAÇ?

Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. en son 2023 eylül ayında hasılatı 9,5 milyar TL brüt karı 5,4 milyar TL elde etmişti.