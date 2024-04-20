Kriterler düşürüldü! Cari açığı azaltan şirkete, halka arz kolaylığı

Borsaya açılan şirket sayısı hızla artarken, bazı sektörler için SPK kriterleri esnetildi. Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayan enerji, kimya, tarım ve savunma sanayi şirketlerinin hasılat ve aktif büyüklük şartları, diğer şirketlere göre 3’te 1 oranına düşürüldü. Birçok şirketin halka arz süreçlerini yöneten Doğuş Bektaş; bu düzenlemenin pozitif yansımalarının görüleceğini söyledi.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Türkiye’de şirketlerin kurumsallaşma süreçlerini tamamlaması ve prestijli bir yapıyı tesis ederek küresel bir güç haline gelmesi bakımından, halka arzlar büyük etkiye sahip. Son yıllarda bu potansiyeli görerek borsaya açılan şirketler, ciddi anlamda rekabet avantajı yakalıyor.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre sadece 2023 yılında Borsa İstanbul’a 56 yeni şirket geldi. Bu şirketler toplamda 80 milyar TL civarında halka arz geliri elde etti.

Halka arzlarla birlikte yatırımcı sayısında da artış gerçekleşti. 2022 sonunda 3 milyona yakın seyreden yatırımcı sayısı, geçen yıl aralık ayanda 8,6 milyona kadar yükseldi.

2024’TE İLK 4 AYDA GERÇEKLEŞEN HALKA ARZLAR

2024 yılında halka arzlar, geçen yıl kadar hızlı olmasa da devam ediyor. İlk 4 aylık süreçte 10 şirket daha borsaya “merhaba” dedi. Bunlar şu şekilde sıralandı:

-Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. (PATEK)

-Bor Şeker A.Ş. (BORSK)

-Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC)

-Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. (ALVES)

-OBA Makarnacılık A.Ş. (OBAMS)

-Artemis Halı A.Ş. (ARTMS)

-Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. (MOGAN)

-Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. (ODINE)

-IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. (ENTRA)

-Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS)

BAZI ŞİRKETLERE POZİTİF AYRIMCILIK

Halka arz olmak isteyen şirketlerin sayısı her geçen gün artarken; SPK tarafından yıl başında yapılan güncellemeye göre 2023 yılı için 750 milyon TL hasılat ve 1,5 milyar TL aktif büyüklük şartı getirilmişti. Ancak birçok şirket için karşılanması güç olan bu kriterlerde, bazı sektörler için indirime gidildi. SPK’nın 28/03/2024 tarihli bültenine göre; 12. Kalkınma Planı da (2024-2028) dikkate alınarak, özellikle cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak sektörler için halka arz kriterleri düşürüldü.

BU SEKTÖRLERE BÜYÜK KOLAYLIK

Buna göre söz konusu kalkınma planı çerçevesinde öncelikli sektörler arasında yer alan enerji, kimya, tarım ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren şirketlere; 2023 yılı için 270 milyon TL hasılat ve 450 milyon TL aktif büyüklük kriteri sağlandı. 2022’de söz konusu rakamlar sırasıyla 180 milyon TL ve 300 milyon TL olarak belirlendi.

Borsaya açılmış birçok şirkete halka arz süreç danışmanlığı hizmeti veren Doğuş Bektaş; söz konusu sektörler için yapılan son düzenlemenin pozitif yansımalarının olacağını bildirdi.

HASILATTA YÜZDE 75 KRİTERİ

Yenilenebilir enerji sektöründeki şirketlerin, SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş son iki yıla ait finansal tablolarında, toplam hasılatlarının en az yüzde 75’inin yenilenebilir enerji üretimi satışlarından elde edilmiş olması gerekiyor. Aynı şekilde petrokimya sektöründe Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) lisansı ile üretim yapan şirketlerin de son iki yıl hasılatının en az yüzde 75’inin, bu alandan kaynaklanması şartı getirildi.