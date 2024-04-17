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Rönesans Gayrimenkul halka arzı katılım endeksine uygun değil

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Rönesans Gayrimenkul halka arzı katılım endeksine uygun değil

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rönesans Holding halka arz katılım endeksine uygun mu, soruları hız kazandı. Rönesans Gayrimenkul talep toplama tarihleri, halka arz fiyatı, olası lot dağıtım sayıları, dağıtım şekli ve katılım endeksine uygun olup olmadığı sorgulanıyor. Peki, Rönesans Holding hangi bankalarda var? Kaç lot verir? Katılım endeksine uygun mu? Halka arz fiyatı kaç TL? İşte Rönesans Gayrimenkul helal mi, caiz mi sorusunun cevabı.

Rönesans Holding halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Yatırımcılar Rönesans Gayrimenkul kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu?" gibi soruların cevaplarını araştırmaya başladı. RGYAS haram mı helal mi? Rönesans Holding  halka arz özelliklerini sizler için derledik. 

RÖNESANS HOLDİNG KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Rönesans Gayrimenkul  halka arzı talep toplanmaya başladı. Artemis Halı katılım endeksine uygun mu, soruları hız kazandı. 

Rönesans Gayrimenkul halka arzı katılım endeksine uygun değildir. RGYAS yani Rönesans Gayrimenkul halka arzı islami hassasiyeti olan yatırımcılar için uygun değildir.

Rönesans Gayrimenkul halka arzı katılım endeksine uygun değil - 1. Resim

Bir şirketin katılım endeksine uygun olması için öncelikle dinen yasak olmayan bir sektörde faaliyet göstermesi gerekiyor. Gayrimenkul devinin Borsa İstanbul izahnamesinde yer alan bilgiye göre Rönesans Gayrimenkul A.Ş, katılım endeksi şartlarını karşılamıyor. 

Bunun dışında faiz getirili nakit ve menkul kıymetlerinin piyasa değerine oranının yüzde 30’dan az olması gerekiyor.

Rönesans Gayrimenkul halka arzı katılım endeksine uygun değil - 2. Resim

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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