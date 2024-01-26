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    • 'Rönesans cehennemi' ablası ve yeğenini yuttu... 'Kurtulduğuma sevinmiyorum'

    6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da, 'cennetten bir köşe' sloganıyla pazarlanan Rönesans Rezidans binlerce insana mezar oldu. Lüks rezidansın enkazından 2 gün sonra sağ kurtarılan Cemile İncili ise aynı enkazda kaybolan ablası ve yeğeninden hala haber bekliyor: Kurtulduğuma sevinmiyorum çünkü sevdiklerimi bulamıyorum.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Deprem, Hatay, Rönesans Rezidans, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde peş peşe meydana gelen 2 büyük deprem 11 ili vurdu, 50 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Depremde en ağır yıkımı yaşayan illerden biri ise Hatay'dı. Sadece Hatay'da 25 bine yakın kişi yaşamını yitirdi. 

    Hatay'ın Antakya ilçesinde 13 yıl önce 'cennetten bir köşe' sloganıyla pazarlanan ve Antakya'nın en prestijli binalarından biri olan Rönesans Rezidans ise depremde yıkılan binalardan biriydi.

    'Rönesans cehennemi' ablası ve yeğenini yuttu... 'Kurtulduğuma sevinmiyorum'

    Çok sayıda insana mezar olan lüks rezidans 'Türkiye’nin çürümüş inşaat sisteminin bir sembolü olduğu' olarak kayıtlara geçti. 

    'Rönesans cehennemi' ablası ve yeğenini yuttu... 'Kurtulduğuma sevinmiyorum'

    ENKAZDAN 2 GÜN SONRA ÇIKARILDI AMA...

    Rönesans Rezidans'ta dehşeti yaşayanlardan biri de 58 yaşındaki Cemile İncili idi. Cemile İncili enkazdan 2. günde kurtarıldı. Hayata yeniden başlayan İncili, aynı enkazda cesetleri bile çıkmayan ablası Mevlüde ve yeğeni Mehmet Şükrü İncili'den gelecek haberi umutla bekliyor.

    'Rönesans cehennemi' ablası ve yeğenini yuttu... 'Kurtulduğuma sevinmiyorum'

    'TAHTAYA VURUP SES ÇIKARDIM'

    Rezidansın yıkılmasının ardından enkazda ablası ve yeğeniyle aralarında geçen diyaloğu anlatan Cemile İncili, şunları kaydetti:

    "Bir yerde sıkışıp kaldım. Yeğenim 'hala iyi misiniz' diye seslendi. 'Biz iyiyiz' dedim. Çünkü ablamın sesini duyuyordum. Yeğenim, 'hala ben nefes alamıyorum, zorlanıyorum' dedi. Ben 'sesimizi duyan kimse yok mu' diye bağırdım. O sırada ablam ve yeğenim 'çok bağırma oksijenini bitirme' diye seslendiler. Yeğenim nefes alamıyordu ve ablam inliyordu. Yeğenimin sesini duymaz oldum. Sağ elimi zor oynatıyordum. Tahtaya vurup ses çıkarttım. Sesimi duyup kurtardılar."

    'Rönesans cehennemi' ablası ve yeğenini yuttu... 'Kurtulduğuma sevinmiyorum'

    'KURTULDUĞUMA SEVİNMİYORUM'

    Enkazdan 2 gün sonra kurtulan İncili, ablasının ve yeğeninin bir mezarının olmasını istediğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

    "Onların seslerini duyup iki gün enkazın altında kalmak, inanın bulamadığım her günden daha fazla canım acıyor. Ben kurtarıldım ama yeğenim ve ablamdan hiçbir haber yok. Hiçbir iz bulamadım. Onların yaşayıp yaşamadığını veya kurtarılıp kurtarılmadığına dair hiçbir bilgisine ulaşamadım. Tüm hastanelere baktık ama bir bilgiye ulaşamadık. 1 yıl olacak ama hiçbir izlerine rastlamadım. Onları bulmak istiyorum. Bir mezarlarının olmasını istiyorum. Kurtuldum ama kurtulduğuma sevinmiyorum çünkü sevdiklerimi bulamıyorum."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    DepremHatayRönesans Rezidans
    Haberler > Gündem > 'Rönesans cehennemi' ablası ve yeğenini yuttu... 'Kurtulduğuma sevinmiyorum'
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