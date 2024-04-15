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Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. halka arz oluyor! 17-18-19 Nisan tarihlerinde talep toplayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. halka arz oluyor! 17-18-19 Nisan tarihlerinde talep toplayacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bu hafta hangi şirketler halka arz oluyor, yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Bu haftanın halka arz takvimi belli oldu. Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. halka arz oluyor. SPK onayının ardından talep toplama süreci hız kazanacak. Peki, yeni halka arz var mı? Bu hafta halka arz olacak olan şirketler hangileri? Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arzı ne zaman? İşte detaylar...

Hangi şirketler halka arz takviminde yer alıyor, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. halka arzına onay verdi. Peki, Rönesans Gayrimenkul halka arz kaç lot verir?

RÖNESANS GAYRİMENKUL HALKA ARZ DETAYLARI

 Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş., talep toplama sürecine 17-18-19 Nisan tarihlerinde başlayacak. Rönesans Gayrimenkul, 135 TL fiyatından eşit dağıtımla halka arz edilecek.

17 Nisan'da talep toplamaya başlayacak olan şirketin halka arz büyüklüğü 4,5 milyar TL olarak açıklandı. Şirket, toplamda 33,357,450 lot payı halka arz edecek. Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın halka açıklık oranı yüzde 10,08 olacak.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. halka arz oluyor! 17-18-19 Nisan tarihlerinde talep toplayacak - 1. Resim

RÖNESANS HOLDİNG TÜRK ŞİRKETİ Mİ?

ENR 2023'e göre dünyanın en büyük 38'inci, Avrupa'nın ise 9. uluslararası müteahhitlik firmasıdır. Türk müteahhit şirketleri arasındadır. Türkiye'de bugüne kadar ortakları ile birlikte toplam 8 milyar Euro büyüklüğünde yatırım hayata geçirmiştir.

RÖNESANS HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. halka arzı için Ak Yatırım ve Deniz Yatırım’ın konsorsiyum liderliğinde 17, 18 ve 19 Nisan’da talep toplanacak.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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