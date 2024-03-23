Yatırımcı parasını üçe katladı: Halka arz tam gaz yola devam ediyor

Enflasyonist ortamda yatırımlarının değerini korumak ve yüksek getiri elde etmek isteyen yatırımcıların borsaya ilgisi sürüyor. Küçük yatırımcının halka arz hisselerinin performansını araştırıyor. 2023 yılının başından bu yana halka arzlara katılan ve hisselerini satmayan bir yatırımcı birikimlerini üçe katladı.

Birikimlerinin değerini korumak ve artırmak isteyen yatırımcının borsaya, özellikle de halka arzlara ilgisi sürüyor. Geçen yılın Ocak ayından bu yana halka arzlara yatırım yapan yatırımcının getirileri belli oldu. Ekonomim gazetesinden Zeynep Aktaş'ın yazısına göre; Ocak 2023’ten bu yana halka arzlara katılan ve hiç satmayan yatırımcılar toplamda birikimlerini üçe katladı. 2024 yılının ilk üç ayında gerçekleşen halka arzlar yatırımcıya yüzde 143 kazandırdı.

BORSANIN YILDIZI

Aktaş'ın yazısına göre; halka arzlar borsanın yıldızı olmaya devam ediyor. Özellikle bireysel yatırımcılar açısından kazanç kapısı. Ocak 2023’ten bu yana gerçekleşen halka arzlara her birinden 500 TL ile katılan bireysel yatırımcıların, toplam 31.685 TL’lik yatırımı üçe katlanarak 93 bin TL’ye ulaştı. Halka arz hisselerinin performansını görenler daha fazla ilgi gösterdikçe bu hisselerin çıkış potansiyeli de daha fazla güçlenmekte.

Borsanın cazibesi halka arzlarla sokakta yansımasını bulurken gidilen her yerde hisse muhabbetine kulak misafiri olmamak mümkün değil. Artık market sıralarında, kuaför koltuğunda veya vapur seyahatlerinde insanlar birbirlerine önümüzdeki halka arzları sorar ve tavsiye eder oldu. Finansal literatürden ziyade, günlük sohbetlerin vazgeçilmez bir parçası haline gelen halka arzlar, küçük birikimlerle büyük kazançlar vaat ediyor gibi görünüyor.

2024'TE DE KAZANDIRDI

Şirketler, halka arzlardan 2023 yılında 79 milyar 290 milyon TL hasılat elde etti. 2024 yılının ilk üç ayında ise 14,6 milyar TL’lik gelir sağlandı. Halka arzlar 2024 yılında da yatırımcılara kazandırdı. Pasifik Teknoloji halka arzından bu yana yüzde 331 yükselirken, Alves Kablo yüzde 243 oranında prim yaptı.

KAYBETTİREN 3 HİSSE VAR

Halka arzlarda yüksek getiriler oluşmasına rağmen kaybettirenler de oldu. İki gayrimenkul firması ile yapı malzemesi firması kaybedenler arsında yer aldı. Borsada işlem görmeye başladıktan sonra Avrupakent GMYO, Sur Tatil Evleri GMYO ve Bien Yapı Ürünleri halka arz fiyatlarının altına geriledi.

HALKA ARZLARDA BUNLARA DİKKAT

Yatırımcılar halka arzları değerlendirirken uzun vadeli bir perspektifle yaklaşıyorlarsa şirketin elde edeceği fonu nerede kullanacağına dikkat etmesi gerekiyor. Sağlanacak kaynak yatırımlara mı yoksa borç kapatmak için mi kullanılacağı şirketin yönelimi ve vizyonunu tespit etmeye olanak verecektir. Büyüyen yatırım yapan şirketler yatırımcılara uzun vadede daha fazla kazandırırken, yeni kaynak ile borç kapatmaya çalışan şirketlerin mali yapıları güçlense de büyüme olasılığı belirsiz kalacaktır. Bu da ilerleyen süreçte yatırımcı ilgisinin zayıflamasına sebep olacaktır.