Rönesans Holding Türk müteahhitlik şirketidir kurucusu Erman Ilıcak'tır

Rönesans Holding Türk şirketi mi, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Rönesans Gayrimenkul talep toplamaya başladı. Halka arz Nisan ayı takviminde yer alan Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz oluyor. Peki, Rönesans Gayrimenkul halka arz kaç lot verir, ne zaman borsada işlem görecek? Rönesans gayrimenkul kimin? Detaylar haberimizde...

Rönesans gayrimenkul kimin, sorusu yatırımcılar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş, SPK tarafından onay alarak halka arz sürecine başladı. Halka arz olan Rönesans Holding hakkında ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, RGYAS kaç lot verir, halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? İşte tüm merak edilenler...

RÖNESANS HOLDİNG TÜRK ŞİRKETİ Mİ?

Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ SPK onayıyla halka arz oldu. Şirketin 33 milyon 357 bin 450 TL payları halka arz edilecek.

Merkezi Ankara'da bulunan Rönesans Holding, dünyanın en büyük müteahhitlik şirketlerinin sıralandığı ENR listesinde Avrupa'da 9. Sırada yer alırken, Türkiye'nin ise en büyük uluslararası müteahhitlik şirketidir.

RÖNESANS GAYRİMENKUL KİMİN?

Rönesans gayrimenkul çalışma hayatına öğrencilik yıllarında başlayan Erman Ilıcak tarafından 1993 yılında Sankt-Peterburg'da kurulmuştur.

RÖNESANS GAYRİMNEKUL KAÇ LOT VERİR?

Rönesans GYO toplamda 33,357,450 lot dağıtacak.

Dağıtılacak pay miktarı (olası miktarlar)

2.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (1755 TL)

- 2.5 Milyon katılım ~ 11 Lot (1485 TL)

- 2.9 Milyon katılım ~ 10 Lot (1350 TL)

- 3.3 Milyon katılım ~ 9 Lot (1215 TL)

- 3.7 Milyon katılım ~ 8 Lot (1080 TL)

- 4.1 Milyon katılım ~ 7 Lot (945 TL)

- 4.5 Milyon katılım ~ 6 Lot (810 TL)

- 4.9 Milyon katılım ~ 5 Lot (675 TL)

RGYAS HİSSE FİYATI

Şirketin Borsa İstanbul kodu RGYAS olarak belirlendi. Rönesans GYO 17-18-19 Nisan tarihleri arasında talep toplayacak. Halka arz fiyatı ise 135 TL olarak açıklandı.