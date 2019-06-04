Ramazan Bayramı dolayısıyla Kato Dağı'nda bulunan Bakan Soylu, burada açıklama yaptı. Bakan Soylu, "30 Nisan 2019 tarihinde Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin turuncu kategoride yer alan Berfin Savuşkan kod adlı Rojda Koç olduğu tespit edilmiştir'' dedi.
Öldürülen terörist turuncu listede çıktı
04.06.2019 - 10:04 | Son Güncelleme: 04.06.2019 - 10:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ramazan Bayramı dolayısıyla Şırnak’ta bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Nisan’da Siirt’te etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin turuncu listede aranan Berfin Savuşkan kod adlı Rojda Koç olduğunu açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : turuncu liste,terörist,Berfin Savuşkan,Rojda Koç,
629207 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/629207.aspx
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