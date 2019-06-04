Ramazan Bayramı dolayısıyla Kato Dağı'nda bulunan Bakan Soylu, burada açıklama yaptı. Bakan Soylu, "30 Nisan 2019 tarihinde Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin turuncu kategoride yer alan Berfin Savuşkan kod adlı Rojda Koç olduğu tespit edilmiştir'' dedi.