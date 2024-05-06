Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 1 Mayıs olaylarında tutuklama kararı! Polise taş ve sopalarla saldırmışlardı

1 Mayıs olaylarında tutuklama kararı! Polise taş ve sopalarla saldırmışlardı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
1 Mayıs olaylarında tutuklama kararı! Polise taş ve sopalarla saldırmışlardı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere taş ve sopayla saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere saldırıda bulundukları için 65 şüpheli gözaltına alınmıştı.

TERÖR SUÇLAMASINDA BULUNULDU

Şüphelilerden 52’si "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kamu görevlisine direnmek" suçlarından tutuklama talebiyle, 13 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

TUTUKLANDILAR

Tutuklama talebi ile geçtiğimiz günler adli mahkemeye sevk edilen 52 şüpheliden 11'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Tiryakilere kötü haber... Bir sigara grubu zamlı listesini açıkladı! İşte en ucuz ve en pahalı sigaralarDolar düştü, altın yükseldi! Analistler fırsatı açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Yerlikaya duyurdu: 9 ilde düzenlenen BOZDOĞAN-35 30 operasyonlarında şüpheli yakalandı - GündemBakan Yerlikaya duyurdu: 9 ilde dev operasyonMavi Vatan'da DENİZKURDU-2 Tatbikatı yarın başlayacak! 100 gemi, 39 uçak, 28 İHA, 8 denizaltı... - GündemMavi Vatan'da gövde gösterisi! 100 gemi, 39 uçak, 28 İHA...Seçil Erzan davasında yeni gelişme! 'Köy' mağdurlarına bir yenisi eklendi - Gündem'Köy' mağdurlarına bir yenisi eklendiKuzey Irak'ta 16 terörist etkisiz hale getirildi! Aralarında sözde yöneticiler de var - GündemKuzey Irak'a hava harekatı! Çok sayıda terörist öldürüldüFatih'te akılalmaz olay! Kendisinden alışveriş yapmayan turisti bıçakladı: O anlar kamerada - GündemKendisinden alışveriş yapmayan turisti bıçakladıFilm sahnesi değil, gerçek! Suç makineleri kovalamaca sonunda yakalandı - GündemFilm sahnesi değil, gerçek! Suç makineleri kovalamaca sonunda yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...