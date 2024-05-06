1 Mayıs olaylarında tutuklama kararı! Polise taş ve sopalarla saldırmışlardı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere taş ve sopayla saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere saldırıda bulundukları için 65 şüpheli gözaltına alınmıştı.

TERÖR SUÇLAMASINDA BULUNULDU

Şüphelilerden 52’si "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kamu görevlisine direnmek" suçlarından tutuklama talebiyle, 13 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

TUTUKLANDILAR

Tutuklama talebi ile geçtiğimiz günler adli mahkemeye sevk edilen 52 şüpheliden 11'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.